"Показатель метанола в 275 раз выше нормы" — В магазинах Могилева обнаружили опасный слайм

Опубликовано: 20.03.2024 17:22 , Обновлено: 25.04.2025

В сети магазинов FUNtastik в Могилеве нашли слаймы с высокой концентрацией опасных веществ.

Набор слаймов под маркой “ЮНЛАНДИЯ” (20 слаймов, 30 аксессуаров), произведенный в Китае, был изъят из продажи в Могилеве как несущий опасность для здоровья детей. В нем специалисты областной санэпидслужбы обнаружили превышение показателей формальдегида, фенолов и метилового спирта во много раз. В частности, норма метанола была превышена в 275 раз.

“В настоящее время областная санэпидслужба проводит комплекс мероприятий по недопущению попадания на внутренний рынок страны продукции, не соответствующей установленным требованиям”, — рассказали в телеграм-канале Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По информации санслужбы, в отношении магазина, допустившего оборот несоответствующей требованиям продукции, “будут приняты меры в рамках действующего законодательства”.

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