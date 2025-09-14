Похолодание, дожди и ненормальное тепло? Синоптики предсказали белорусам "классический перенос масс" с 15 по 21 сентября

Опубликовано: 14.09.2025 20:06 , Обновлено: 14.09.2025

Синоптик Дмитрий Рябов предсказал на неделю с 15 по 21 сентября дождливую погоду, но, по прогнозам других экспертов, температура обещает быть для сентября теплее обычного. Тем не менее метеорологические источники предсказали приближение холодного фронта к территории Беларуси. Разобрались, что же будет на самом деле.

По словам Рябова, приход холодного фронта поначалу не приведет к сильному похолоданию. В начале недели можно ждать дожди, облачную с прояснениями погоду. На западе даже грозы. А вот температура будет колебаться ночью от +9°C до +15°C, днём в понедельник - от +14 по северо-западу до +24°C по юго-востоку, во вторник – +20…+24°C.

Прогноз Рябова подвердил и ТГ-канал “Метеовайб”, где сообщили о том, что “обширная циклоническая депрессия, которая кружила над Исландией, начнёт наступление на Европу”. А это значит, что над Беларусью заработает “классический западный перенос воздушных масс”. Из-за него температура понизится, а погода станет более неустойчивой.

По данным экспертов, со среды и до конца недели “дневные максимумы” в +15..+20°С на фоне кратковременных дождей будут в большинстве районов Беларуси. А это значит, что температура для сентября будет выше нормы.

По словам же Рябова, во второй половине недели температура будет всё-таки начнет падать, сопровождаясь кратковременными дождями. “Днем в четверг – +12…+19°C, в пятницу – +12…+17°C”, - утверждает синоптик.

[inf]По его словам, в субботу белорусам стоит готовиться к +14… +15°C днём. [/inf]

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