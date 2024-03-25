Погранкомитет пообещал подарить белорусам экшн-камеру и стабилизатор. Что попросил сделать взамен?
В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) объявили о начале конкурса, призами в котором будут экшен-камера, стабилизатор для мобильного телефона и внешний накопитель на 1TB.
В рамках акции “Пограничная служба сегодня” в ГПК попросили белорусов снять видеоролики до минуты продолжительностью. Конкурс решили проводить с 25 марта по 24 мая.
“От вас – классные видео, после просмотра которых, каждый захочет стать пограничником! От нас – призы и уникальный квест на настоящей погранзаставе!”, - не пожалели восклицательных знаков в пресс-службе ГПК.
Кроме призов для трёх первых мест, пятерым победителям пообещали посещение погранзаставы, где им позволят поучаствовать “в задержании учебного нарушителя границы”.
Для участия в конкурсе необходимо:
- Подготовить видео о современной пограничной службе длительностью до 1 минуты;
- Опубликовать работу в своем профиле в любой соцсети с подписью #япограничник;
- Отправить заявку и ссылку на свою работу на smi@gpk.gov.by
Ранее Telegraf.news сообщил, что в ГПК предупредили белорусов о штрафах, если те захотят поснимать рядом с границей. Так что видеоролики для конкурса лучше делать подальше от пограничных КПП.
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