Пограничники задержали трёх белорусов с квадрокоптером на границе с Литвой

Опубликовано: 09.04.2024 12:08 , Обновлено: 09.04.2024

В вторник, 9 апреля, пограничники изъяли квадрокоптер, который пилотировали трое белорусов вблизи границы с Литвой. Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранкомитета.

По информации ведомства, трое белорусов, которые запускали беспилотник около приграничного населенного пункта Каменный Лог не имели необходимого разрешения. Свои действия задержанные объяснили “желанием запустить квадрокоптер в качестве развлечения”.

Беспилотник, пульт управления и 10 аккумуляторных батарей изъяли и направили на экспертизу. Задержанных привлекли к административной ответственности.

“Любителям подобных “развлечений” стоит помнить, что с 28 марта вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь “О государственном учёте и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов” от 25.09.2023 №297. Документом запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Республики Беларусь без надлежащего разрешения”, — напомнили в Госпогранкомитете.

Также в ведомстве уточнили, что незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 2000 тысяч рублей).

Ранее Telegraf.news писал о том, что с 28 марта на территории Беларуси вступил в силу указ, запрещающий физлицам владение и эксплуатацию беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующий документ приняли ещё в сентябре 2023 года.

Штраф до 800 рублей. В Беларуси начал действовать запрет на хранение дронов. А кому можно?