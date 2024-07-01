Пограничники предупредили жителей Брестчины о стрельбах на протяжении июля. Куда лучше не соваться?

Опубликовано: 01.07.2024 19:40 , Обновлено: 01.07.2024

Пинский пограничный отряд сообщил, что на территории района на протяжении всего июля запланированы учебные стрельбы. Ожидается, что мероприятия будут проводить с понедельника по пятницу с 09:00 до 22:00.

Пограничники предупредили: опасной является зона протяжённостью 3900 метров от северо-запада деревни Выжловичи и далее в этом же направлении на ширину 2390 метров. Во время проведения учебных стрельб нахождение на этой территории строго запрещено – во избежание несчастных случаев.

Ранее Telegraf.news писал, что Гомельский областной исполнительный комитет предупредил жителей региона о мероприятиях, которые военные проводят в эти дни в рамках внезапной проверки готовности соединений и воинских частей Вооружённых сил Беларуси. Областная администрация предупредила о возможных блокпостах на дорогах, а также о том, что военные могут проверять проезжающие автомобили на различных участках местности и требовать для проверки документы.

Жителей двух белорусских регионов предупредили о блокпостах и проверках машин на дорогах. Что происходит?