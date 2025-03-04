Пограничники предупредили жителей одного района Брестчины о стрельбах весь март. Где "опасная зона"?

Опубликовано: 04.03.2025 16:40 , Обновлено: 04.03.2025

Пинский пограничный отряд сообщил о плановых учебных стрельбах весь март. Пограничники рассказали, где именно установили "опасную зону", куда запретили заходить.

Так, стрельбы запланировали проводить с понедельника по пятницу с 9:00 до 22:00 на войсковом стрельбище около деревни Выжловичи в Пинском районе.

“Опасной” признали зону протяженностью 3900 м от северо-западной окраины Выжловичей и дальше в северо-западном направлении на ширину 2390 м. “Во избежание несчастных случаев нахождение на данной территории в указанное время строго запрещено”, - [link href=“https://t.me/pinskpogo/1205” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредили [/link] в Telegram-канале Пинского погранотряда.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси генерал-майор Валерий Ревенко 20 февраля заявил, что “по сети связи ОБСЕ” военное ведомство сообщило странам-соседкам Беларуси о готовности посетить воинские части в Польше с “инспекциями на глубину 80 км”. Такое предложение Минобороны сделало, чтобы “найти консенсус для урегулирования всех острых вопросов” на границе.

«Своеобразный тест» — Минобороны Беларуси предложило Польше «взаимные инспекции на глубину 80 км»