Пограничники попросили жителей Пинского района не пугаться стрельбы весь апрель. Где лучше не появляться?

Опубликовано: 02.04.2024 12:35 , Обновлено: 02.04.2024

Пинский пограничный отряд сообщил, что на территории района на протяжении всего апреля запланированы учебные стрельбы.

На войсковом стрельбище около деревни Выжловичи Пинского района Брестской области должны пройти плановые учения. Заниматься военные будут с 09:00 до 20:00, но не ежедневно. Наиболее осторожными стоит быть в следующие дни:

с 1 по 5 апреля;

с 8 по 12 апреля;

с 15 по 19 апреля;

с 22 по 26 апреля.

Опасной является зона протяжённостью 3900 метров от северо-запада деревни Выжловичи и далее в этом же направлении на ширину 2390 метров, рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время проведения учебных стрельб нахождение на этой территории строго запрещено – во избежание несчастных случаев.

Ранее писал, что Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью, Украиной и Литвой. Подобные меры политик пообещал ввести в связи с увеличением числа незаконного пересечения границы.

На пресс-конференции польский вице-премьер отметил, что одной из важнейших тем является ситуация на польско-белорусской границе. По его словам, в последнее время наблюдался «рост попыток незаконного пересечения», [link href=“https://www.pap.pl/aktualnosci/szef-mon-bedzie-wiecej-wojska-w-przygranicznych-wojewodztwach-0” target=“_blank” rel=“noopener”] пишет [/link] издание PAP. Косиняк-Камыш добавил, что с 2021 года со стороны Беларуси продолжается «миграционное давление», а за три месяца 2024 года пограничники зафиксировали более 2300 нелегальных попыток въезда на территорию ЕС.

Глава Министерства обороны отметил, что правительство пообещало выделить средства на укрепление инфраструктуры и увеличить количество военнослужащих. Также он заявил, что власти сделают всё для того, чтобы «защитить границы и неприкосновенность Польши».

«Мы будем защищать каждый клочок земли» — Глава Минобороны Польши пообещал увеличить количество военных на границе с Беларусью