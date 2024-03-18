Пограничники объявили об "усилении мер" на белорусско-украинской границе
В Гомельской пограничной группе предупредили о плановых мероприятиях на белорусско-украинской границе. Проверки коснутся как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.
Сотрудники Гомельской погрангруппы “усилили меры по контролю за передвижением физических лиц в пограничной зоне”, сообщили в официальном Telegram-канале облисполкома.
Также пограничники напомнили список документов, благодаря которым белорусы имеют право въезжать на приграничную территорию. При себе обязательно должен быть:
- паспорт гражданина Республики Беларусь;
- водительское удостоверение;
- военный билет;
- служебное удостоверение.
Для того, чтобы в погранзоне могли находиться иностранцы, необходимо оформить пропуск. Сделать это можно на едином портале электронных услуг.
В ведомстве обратили внимание, что для обеспечения безопасности “временно ограничен” въезд (вход) в пограничной полосе на территории трёх районов Гомельщины:
- Брагинского;
- Лоевского;
- Хойникского.
Ранее Телеграф писал, что Министерство климата и энергетики Латвии назвало шесть мест в стране, где возможно строительство АЭС. Одна из локаций — около озера Разнас, это примерно в 30 км от границы с Беларусью.
В Латвии предложили построить АЭС в 30 км от границы с Беларусью