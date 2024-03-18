Пограничники объявили об "усилении мер" на белорусско-украинской границе

Опубликовано: 18.03.2024 17:10 , Обновлено: 18.03.2024

В Гомельской пограничной группе предупредили о плановых мероприятиях на белорусско-украинской границе. Проверки коснутся как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

Сотрудники Гомельской погрангруппы “усилили меры по контролю за передвижением физических лиц в пограничной зоне”, сообщили в официальном Telegram-канале облисполкома.

Также пограничники напомнили список документов, благодаря которым белорусы имеют право въезжать на приграничную территорию. При себе обязательно должен быть:

паспорт гражданина Республики Беларусь;

водительское удостоверение;

военный билет;

служебное удостоверение.

Для того, чтобы в погранзоне могли находиться иностранцы, необходимо оформить пропуск. Сделать это можно на едином портале электронных услуг.

В ведомстве обратили внимание, что для обеспечения безопасности “временно ограничен” въезд (вход) в пограничной полосе на территории трёх районов Гомельщины:

Брагинского;

Лоевского;

Хойникского.

Ранее Телеграф писал, что Министерство климата и энергетики Латвии назвало шесть мест в стране, где возможно строительство АЭС. Одна из локаций — около озера Разнас, это примерно в 30 км от границы с Беларусью.

В Латвии предложили построить АЭС в 30 км от границы с Беларусью