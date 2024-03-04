Пограничники объявили об "опасной зоне" под Пинском. Когда и где приказали не появляться?

Опубликовано: 04.03.2024 13:44 , Обновлено: 04.03.2024

В марте на территории Пинска должны пройти плановые учебные стрельбы. Об этом сообщили Пинский пограничный отряд.

На войсковом стрельбище около деревни Выжловичи Пинского района в марте с 09:00 до 20:00 должны проходить учения. Как сообщила пресс-служба ведомства, наиболее осторожными стоит быть в следующие дни:

с 4 по 7 марта;

с 11 по 15 марта;

с 18 по 22 марта;

с 25 по 29 марта.

Опасной является зона протяжённостью 3900 метров от северо-запада деревни Выжловичи и далее в этом же направлении на ширину 2390 метров.

Погранкомитет предупредил: чтобы избежать несчастных случаев, находиться в указанное время на данной территории “строго запрещено”.

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