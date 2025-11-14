Подготовка к разделу? Дорожные знаки на белорусском в польском приграничье возмутили поляков

📷 Фото

Опубликовано: 14.11.2025 09:08 , Обновлено: 14.11.2025

Волну возмущения у поляков с соцсетях вызвала серия фотографий из деревень в Подляском воеводстве Польши, граничащем с Беларусью. Оказалось, во многих из них дорожные указатели дублируют название населённого пункта на белорусском языке. Некоторые расценили это ни много ни мало как "подготовку к разделу" Польши.

Орля, Рудуты, Топчыкалы, Шэрнi, Бараноўцы - такие белорусские названия сегодня можно встретить, если прокатиться по польскому приграничью в Подляском воеводстве. Причём названия деревень на зелёных дорожных знаках указаны как на польском языке, так и на белорусском, кириллицей.

После того, как фотографиями из этих населённых пунктов поделился в соцсети Facebook один путешественник из Белостока, его публикация взорвала соцсети. Мужчина рассказал, что дорожные знаки в новом формате появились сравнительно недавно - раньше названия указывались только на польском языке.

Фото: Paweł Hulajnoga



































Многих интернет-пользователей такое двуязычие откровенно возмутило. Кто-то заявил, что это “подготовка к разделу Польши”, кто-то усмотрел в новых дорожных знаках почему-то “результат украинизации”, а кто-то и вовсе расценил их как “унижение достоинства” поляков.

“Сельские старосты, или кто там главный, должны ответить за это”, — написал один из комментаторов.

Между тем, как пояснило польское издание Onet.pl, появление двуязычных табличек стало следствием нормативных актов, защищающих права национальных и этнических меньшинств. Более того, в Подляском воеводстве первые такие дорожные знаки начали появляться более десяти лет назад, а предыдущие, с указанием названий только на польском заменяют на двуязычные по мере обветшания табличек и процесс этот отнюдь не быстрый.

Наличие двуязычных дорожных указателей в Польше прописано в законе, а именно, предписано Законом о национальных и этнических меньшинствах и региональных языках. Согласно этому документу, дополнительные топонимы могут быть указаны на языках национальных и этнических меньшинств, проживающих в данном регионе.

По данным TVN24, к национальным меньшинствам в современной Польше относятся белорусы, чехи, литовцы, немцы, армяне, русские, словаки, украинцы и евреи, а к этническим меньшинствам — караимы, лемки, цыгане и татары.

По данным реестра Министерства внутренних дел и администрации, по состоянию на октябрь 2025 года, в Польше насчитывалось 1304 населенных пункта с дополнительным названием, указанном на языке меньшинства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что весной этого года в Латвии в который раз подняли вопрос замены дорожных знаков, на которых есть указатели на российскую столицу и белорусские города, в частности, на международных трассах. По всей стране таких насчитывается не менее 235. В Министерстве транспорта Латвии подсчитали, какую сумму придётся потратить на их замену и объяснили, планируют ли вообще это делать.

В Минтрансе Латвии подсчитали, во сколько обойдётся убрать с дорожных знаков упоминание Беларуси. А будут?