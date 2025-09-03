Под Пинском 4-километровую зону объявили «опасной зоной» на весь сентябрь

Опубликовано: 03.09.2025 14:19 , Обновлено: 03.09.2025

Жителям одной из деревень Пинского района Брестской области строго запретили появляться в пределах 4-километровой "опасной зоны", объявленной на окраине их населённого пункта на весь сентябрь.

Речь о деревне Выжловичи, в окрестностях которой находится войсковое стрельбище. В официальном Telegram-канале Пинского пограничного отряда опубликовали график плановых стрельб на сентябрь.

Там предупредили, что в течение месяца стрельбы на полигоне планируют проводить каждый будний день - с понедельника по пятницу - с 9:00 до 22:00.

Во избежание несчастных случаев в пределах полигона в указанное время находиться “строго запретили”, уточнив, где именно находится опасная зона. Она начинается от северо-западной окраины деревни Выжловичи и простирается почти на 4 км (а точнее - на 3900 метров) в северо-западном направлении. Ширина опасной зоны - 2390 метров.

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