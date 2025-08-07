Почему белорусам нельзя фотографировать военную технику? Узнали, какое наказание за это грозит

Опубликовано: 07.08.2025 11:30 , Обновлено: 07.08.2025

Фотографии военной техники, которыми вы решите поделиться с друзьями в соцсетях, могут стать поводом для возбуждения уголовного дела в Беларуси. Узнали, какое наказание может грозить за пару кадров, беспечно выложенных в публичный доступ.

В ближайшие месяцы в Беларуси пройдёт несколько масштабных военных учений: уже началось оперативно-тактическое учение с Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, которое продлится почти месяц, а в сентябре ожидается совместное с Россией учение “Запад-2025”. Такие мероприятия неизменно сопровождаются передвижением колонн военной техники по дорогам и у некоторых особо впечатлительных может возникнуть соблазн запечатлеть колонну на камеру, а потом и поделиться съёмкой с родными и друзьями в соцсетях.

Авторы Telegram-канала “На Западном Рубеже”, связанного с белорусским военным ведомством, предостерегли белорусов от подобных опрометчивых поступков, напомнив об уголовной ответственности за распространение подобной информации. Передвижение военной техники они назвали темой, которая “требует особой осторожности и ответственности”, и назвали 3 причины отказаться от съемки:

Угроза национальной безопасности - именно так могут расценить правоохранительные органы публикацию фото и видео военных колон, выложенных в открытый доступ.

“Современные технологии позволяют противнику быстро анализировать такие материалы: по снимкам можно определить точное местоположение, маршрут, количество и тип техники, а также время и направление её движения. Даже если кажется, что фотография не содержит ничего важного, специалисты могут извлечь из неё массу полезной информации. В условиях военных конфликтов или угрозы безопасности такие данные могут быть использованы для планирования атак, диверсий или других враждебных действий против страны”, - пояснили специалисты.

Опасность для военных и гражданских, поскольку попавшие в интернет снимки могут использоваться для наведения ударов по колоннам или местам скопления техники или нанесению удара по инфраструктуре.

Этическая ответственность перед военными, которым, по словам авторов, опубликованные снимки могут серьёзно навредить.

Что говорит закон?

Несанкционированное распространение информации о расположении или перемещении подразделений, вооружения, военной техники и боеприпасов в Беларуси является уголовно наказуемым преступлением (статья 375-3) и грозит лишением свободы на срок до 3 лет (а в случае, если деяние совершено группой лиц — до 6 лет).

Кроме того, распространение такой “чувствительной” информации может рассматриваться как содействие экстремистской деятельности (статья 361-4), что также грозит тюремным сроком от 2 до 6 лет, а также может предполагать серьёзный штраф.

В Telegram-канале привели несколько конкретных примеров таких уголовных дел из судебной практики:

Digital-художника Виктора Кулинко осудили на 3 года лишения свободы за то, что он сфотографировал колонну военной техники, идущую в сторону Гомеля, и отправил снимок в неназванный экстремистский Telegram-канал;

IT-специалист Андрей Уткин получил 2 года колонии общего режима за фото военного КамАЗа с буквой V, которым он также поделился в одном из экстремистких пабликов;

учительница Ирина Абдукерина была осуждена на 4 года лишения свободы за переданную интернет-ресурсу, признанному в Беларуси экстремистским, информацию о передвижении военных в своём городе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне Минобороны Беларуси сообщило, что в Беларусь прибыли первый железнодорожный эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой. В ведомстве объяснили событие подготовкой в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» и сами поделились официальными фото прибывших военных.

В Беларусь прибыл эшелон с российскими подразделениями и военной техникой