Почему белорусам нельзя фотографировать военную технику? Узнали, какое наказание за это грозит
Фотографии военной техники, которыми вы решите поделиться с друзьями в соцсетях, могут стать поводом для возбуждения уголовного дела в Беларуси. Узнали, какое наказание может грозить за пару кадров, беспечно выложенных в публичный доступ.
В ближайшие месяцы в Беларуси пройдёт несколько масштабных военных учений: уже началось оперативно-тактическое учение с Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, которое продлится почти месяц, а в сентябре ожидается совместное с Россией учение “Запад-2025”. Такие мероприятия неизменно сопровождаются передвижением колонн военной техники по дорогам и у некоторых особо впечатлительных может возникнуть соблазн запечатлеть колонну на камеру, а потом и поделиться съёмкой с родными и друзьями в соцсетях.
Авторы Telegram-канала “На Западном Рубеже”, связанного с белорусским военным ведомством, предостерегли белорусов от подобных опрометчивых поступков, напомнив об уголовной ответственности за распространение подобной информации. Передвижение военной техники они назвали темой, которая “требует особой осторожности и ответственности”, и назвали 3 причины отказаться от съемки:
- Угроза национальной безопасности - именно так могут расценить правоохранительные органы публикацию фото и видео военных колон, выложенных в открытый доступ.
“Современные технологии позволяют противнику быстро анализировать такие материалы: по снимкам можно определить точное местоположение, маршрут, количество и тип техники, а также время и направление её движения. Даже если кажется, что фотография не содержит ничего важного, специалисты могут извлечь из неё массу полезной информации. В условиях военных конфликтов или угрозы безопасности такие данные могут быть использованы для планирования атак, диверсий или других враждебных действий против страны”, - пояснили специалисты.
- Опасность для военных и гражданских, поскольку попавшие в интернет снимки могут использоваться для наведения ударов по колоннам или местам скопления техники или нанесению удара по инфраструктуре.
- Этическая ответственность перед военными, которым, по словам авторов, опубликованные снимки могут серьёзно навредить.
Что говорит закон?
Несанкционированное распространение информации о расположении или перемещении подразделений, вооружения, военной техники и боеприпасов в Беларуси является уголовно наказуемым преступлением (статья 375-3) и грозит лишением свободы на срок до 3 лет (а в случае, если деяние совершено группой лиц — до 6 лет).
Кроме того, распространение такой “чувствительной” информации может рассматриваться как содействие экстремистской деятельности (статья 361-4), что также грозит тюремным сроком от 2 до 6 лет, а также может предполагать серьёзный штраф.
В Telegram-канале привели несколько конкретных примеров таких уголовных дел из судебной практики:
- Digital-художника Виктора Кулинко осудили на 3 года лишения свободы за то, что он сфотографировал колонну военной техники, идущую в сторону Гомеля, и отправил снимок в неназванный экстремистский Telegram-канал;
- IT-специалист Андрей Уткин получил 2 года колонии общего режима за фото военного КамАЗа с буквой V, которым он также поделился в одном из экстремистких пабликов;
- учительница Ирина Абдукерина была осуждена на 4 года лишения свободы за переданную интернет-ресурсу, признанному в Беларуси экстремистским, информацию о передвижении военных в своём городе.
Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне Минобороны Беларуси сообщило, что в Беларусь прибыли первый железнодорожный эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой. В ведомстве объяснили событие подготовкой в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» и сами поделились официальными фото прибывших военных.
В Беларусь прибыл эшелон с российскими подразделениями и военной техникой