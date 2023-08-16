Под Минском заметили самолеты и вертолеты. Что происходит?

Опубликовано: 16.08.2023 17:45 , Обновлено: 16.08.2023

В среду, 16 августа, над мемориальным комплексом «Курган Славы», что под Минском, летали самолеты и вертолеты. Узнали, что происходит.

Автор тг-канала «От винта / Авиация Беларуси» сообщил, что замеченная военная авиация — это не обычные учебно-тренировочные полеты.

Как оказалось — это репетиция воздушного парада в честь предстоящего Дня Военно-воздушных сил.

«В главных ролях: Як-130, Су-25, Ми-8, Ми-24, Ан-26 и “добряк” Ил-76», - написал автор тг-канала.

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День Военно-воздушных сил отмечают в Беларуси в третье воскресенье августа (в этом году – это 20 августа). Празднуют его не только ВВС, но и войска противовоздушной обороны страны. Этот обычай идет с 2001 года, когда два вида войск объединили в одно подразделение.

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Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Минобороны обновило программу подготовки спецназа Беларуси:

«Вносим элементы, о которых раньше не думали» — Минобороны обновило программу подготовки спецназа Беларуси