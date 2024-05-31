Под Минском решили установить отели для насекомых. Это как?

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Опубликовано: 31.05.2024 16:01 , Обновлено: 31.05.2024

В жилом комплексе "Зеленая гавань" в Минском районе застройщик "А-100 Девелопмент" решил установить отели для насекомых, которые будут имитировать их естественные жилища. Компания заверила, что эти отели установят на безопасном расстоянии от жилых домов.

Отели для насекомых будут представлять собой небольшие домики высотой до одного метра. “Они максимально приближены к условиям дикой природы. В каждом домике продуманы секции, укрытия и убежища для разных видов насекомых”, - рассказали порталу Realt.by в “А-100 Девелопмент”.

Предназначение отелей - гнезда и места зимовки для насекомых. По словам главного архитектора Андрея Пашева, эти домики станут частью концепции “города на природе”, которую застройщик развивает в “Зеленой гавани”.

Фото: "А-100 Девелопмент"

“Насекомые — тоже часть экосистемы, и нам важно не забывать о них в процессе строительства. Такие домики максимально имитируют их естественные убежища. Это позволит людям гармонично соседствовать с микромиром, а детям разбираться в том, как живут насекомые и какую пользу приносят”, - отметил Пашев.

Отели для насекомых запланировали поставить до конца 2024 года, а рядом с ними - скамейку для наблюдений. Предполагается, что в домиках будут жить божьи коровки, зеленые златоглазки и осы-наездники, которые, кстати, поедают тлю и других насекомых-вредителей.

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