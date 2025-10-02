Под Минском позеленело море

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Опубликовано: 02.10.2025 13:47 , Обновлено: 02.10.2025

В соцсетях появились фото и видео зелёной воды на "Минском море", как называют в народе Заславской водохранилище. Цвет настолько насыщенно зелёный, что у жителей в близлежащих населенных пунктах и отдыхающих возникли вопросы.

В Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды настаивают, что цвет - естественный и свидетельствует о самоочищении водоема.

Процесс “озеленения” в последние годы запускается при обилии солнечного света и никак не связан с деятельностью человека, заявили в комитете.

Ранее Telegraf.news писал, что прошлой осенью на просторах соцсетей появилась другая страшилка, связанная с “Минским морем”. Одна из жительниц столицы опубликовала видео, в котором пожаловалась, что водохранилище значительно обмелело, из-за чего линия берега изменилась, тем самым отдалив зону пляжа. Многие пользователи писали в комментариях, что этому есть вполне логичное объяснение.

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