"Море убежало" — Белоруска показала, что случилось с пляжем под Минском из-за ремонта дамбы

🎥 Видео

Опубликовано: 10.09.2024 16:37 , Обновлено: 10.09.2024

На просторах соцсетей одна из жительниц столицы опубликовала видео, в котором пожаловалась на Минское море. По её словам, водохранилище значительно обмелело, из-за чего линия берега изменилась, тем самым отдалив зону пляжа. Многие пользователи писали в комментариях, что этому есть вполне логичное объяснение.

Дело в том, что ещё в середине августа Минскводоканал предупреждал о падении уровня воды в Заславском водохранилище (так Минское море называется на самом деле). Причина достаточно проста: ремонт дамбы, которой не занимались с 1981 года. На этот раз, после очередного обследования, в организации пришли к выводу, что необходимо провести реконструкцию плотины с “восстановлением несущей способности водосброса и заменой затворов”, — передало издание Sputnik.

“Именно с целью реализации принятых проектных решений по ремонту бетонного крепления земляной дамбы начаты мероприятия по снижению уровня воды в Заславском водохранилище на 1 метр”, — отметил заместитель начальника производства по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы Павел Поляков.

К слову, большинство пользователей TikTok именно об этом и писали в комментариях. Правда, без юмора не обошлось. Например, некоторые строили предположения, что воду “Байден откачал”, а другие — что скоро белорусов ждёт цунами. Третьи и вовсе писали, что “так даже лучше”.

“Просто плоская Земля наклонилась чуточку”… — не без иронии отметил один из пользователей платформы.

Ранее Telegraf.news писал, что один из пользователей TikTok разместил видео, в котором показал известную достопримечательность Солигорска. С высоты 500 метров автор снял небольшой ролик, где можно рассмотреть знаменитые терриконы — искусственные возвышения, которые образовались в результате деятельности местного “Беларуськалия”. К слову, высота некоторых из них доходит до 120 метров, и, судя по всему, это не предел.

«Я их с балкона из Слуцка вижу» — В TikTok с высоты 500 метров показали знаменитые белорусские «горы»