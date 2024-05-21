Почти у миллиона белорусов "утекли" данные с этих 3 сайтов. Где нужно срочно поменять пароль?

Опубликовано: 21.05.2024 14:50 , Обновлено: 21.05.2024

Национальный центр защиты персональных данных сообщил, что в Сеть "утекла" личная информация белорусов из онлайн-портала о жилой и коммерческой недвижимости ООО "РиэлтБай". Как рассказали в Центре, в результате инцидента пострадало около 900 тысяч жителей Республики.

В связи с этим специалисты настоятельно порекомендовали сменить логины и пароли от аккаунтов, если вы зарегистрированы на следующих сайтах:

realt.by; kvartirant.by; mls.realt.by.

[info_b]К персональным данным относятся ФИО, паспортные данные, дата рождения, адрес (регион, город, улица, дом, квартира), образование, место работы, семейное и социальное положение, сведения о здоровье, уровень дохода и т.д., то есть, любая информация, по которой можно идентифицировать человека.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Центр защиты персональных данных поступила жалоба на одно из учебных учреждений страны. Белоруса или белоруску не устроил тот факт, что при посещении школы работник охраны вносил в журнал регистрации паспортные данные посетителей (фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта).

Оказалось, что столь распространённая практика влечёт за собой «избыточную обработку персональных данных», и это является нарушением. Правда, речь идёт только о серии и номере паспорта, рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге сотрудники Центра защиты персональных данных потребовали у руководства школы изменить подход к регистрации посетителей. Другими словами, записывать вашу фамилию, имя и отчество сотрудники учреждений образования могут, а вот данные паспорта — нет.

В одной из школ Беларуси охранник записывал данные паспортов посетителей. А это законно?