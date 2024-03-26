Минобразования Беларуси разрешило поступать в вузы без экзаменов выпускникам ещё двух лицеев. Каких?
В Министерстве образования рассказали, что выпускники-отличники ещё двух лицеев Беларуси смогут поступить в свои высшие учебные заведения без экзаменов.
Речь идёт о Белорусском национальном техническом университете и Витебском государственном университете имени Машерова, передаёт госагентство “БелТА”.
“Если в прошлом году поступать в свои альма-матер при отличной успеваемости без экзаменов могли выпускники лицея БГУ, лицея Белорусско-Российского университета и лицея Полесского государственного университета, в этом году в данный перечень вошли ещё два вуза”, — рассказали в Министерстве образования.
Там напомнили, что условия для этого остались прежние. В аттестате у выпускников должны быть оценки не ниже 9 по профильным предметам, которые соответствуют дисциплинам при поступлении, и не ниже 8 — по всем остальным.
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