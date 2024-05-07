В Минске медика осудили на 2,6 года домашней "химии" и 14 тысяч рублей. За что?

Опубликовано: 07.05.2024 16:07 , Обновлено: 07.05.2024

В прокуратуре Центрального района города Минска рассказали, что 46-летняя жительница столицы незаконно продавала талоны на прохождение МРТ без очереди. Известно, что женщина работала рентгенолаборантом в одном из медучреждений и отвечала за проведение магнитно-резонансной томографии.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили, что как минимум пять человек воспользовались её услугами и заплатили медику по 100 рублей. Судя по всему, они не хотели ждать своей очереди и согласились на предложение, чтобы пройти МРТ максимально быстро. Некоторые передавали обвиняемой деньги наличными, а некоторые перечисляли сразу на карту, сообщило информагентство “Минск-Новости”.

К слову, сейчас женщина работает уже в другом месте. По информации прокуратуры Центрального района Минска, её взяли на должность секретаря в одну из частных компаний. Однако это не является основанием для прекращения дела. Свою вину белоруска полностью признала, 500 рублей вернула.

Тем не менее женщину признали виновной по ч.1 и ч.2 ст. 433 УК РБ («Незаконное вознаграждение») и назначили наказание в виде домашней “химии” на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, злоумышленнице выписали штраф в размере 350 базовых величин (на сегодняшний день это 14 тысяч белорусских рублей). Также ей запретили занимать “определённые должности” и заниматься “определённой деятельностью”, отметили в прокуратуре.

Ранее Telegraf.news писал, что работник одной из организаций Беларуси пожаловался в Национальный центр защиты персональных данных на своего бухгалтера. Оказалось, что женщина получила больничный лист и ввиду излишнего любопытства самостоятельно расшифровала буквенно-цифровой диагноз работника. Затем она рассказала об этом коллективу.

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