"Почаще поощряйте их премией" - Могилёвские коммунальщики покорили белорусов подходом к работе. Что сделали?

🎥 Видео

Опубликовано: 26.07.2024 11:52 , Обновлено: 26.07.2024

В TikTok завирусилось видео, снятое с балкона многоэтажки в Могилёве. На кадры попал процесс покоса травы работниками ЖКХ, который впечатлил белорусов заботой.

На видео могилевчанин запечатлел работников коммунальных служб, которые занимались покосом травы и укрыли стоящий автомобиль листом картона от возможного попадания камней. Любопытно, что защитный барьер (кусок картона) работник коммунальных служб отстояла у водителя мусоровоза, который его хотел выбросить.

Девушка вместе с газонокосильщиком установила картон у машины и придерживала его на протяжении всего покоса.

Автор видео отметил, что работники уберегли именно его “ласточку”.

Пользователи соцсети пришли в восторг от заботы коммунальников и разразились хвалебными комментариями в их поддержку.

“ЖКХ выпишите эти ребятам премию, они очень человечные…”, - написал один из пользователей под видео.

“Уважаемые руководители, обратите внимание на то, какие прекрасные люди у вас работают. Почаще поощряйте их денежной премией. Они этого достойны!!!”, - вторил ещё один комментатор.

“Самое трогательное видео за сегодня”, - написала ещё одна белоруска.

Некоторые комментаторы выказали уверенность, что такая забота связана с ответственностью, которая может наступить в случае повреждения чужого имущества. Другие же посчитали, что “за зарплату, которую сегодня получают работники в ЖКХ, никто не обязан так запариваться” на этот счёт. Некоторые же отметили, что такая забота в Беларуси уже не нова.

“В Гродно лет 10 такая практика”, - написал пользователь под видео

“В Мозыре у себя во дворе наблюдал то же самое”, - заметил ещё кто-то.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, как рассчитывают стоимость за текущий ремонт в подъезде многоквартирного дома. Оказывается, жители могут отказаться от такой услуги, но при условии, что все необходимые работы сделают сами — в противном случае ремонт в подъезде работники ЖКХ проведут “принудительно”.

За что такие деньги? В ЖКХ Минска объяснили, как рассчитывают стоимость ремонта в подъезде