Победители этих 19 олимпиад смогут поступить в вузы Беларуси без экзаменов в 2026 году
Министерством образования утвердило перечень международных олимпиад, победители которых в этом году смогут получить льготы при поступлении. В учреждения высшего образования (вузы) Беларуси их будут принимать без вступительных экзаменов, а в учреждения среднего специального образования (ссузы) - вне конкурса.
Перечень олимпиад, которые дают будущим абитуриентам такие преимущества при поступлении в вузы и ссузы, закреплён в ведомственном постановлении № 46 от 18 февраля 2026 года, которое на днях выложили на Национальном правовом интернет-портале.
В список попали следующие международные конкурсы, организованные в 2026 году:
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Международная математическая олимпиада в Китае.
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Европейская математическая олимпиада для девушек во Франции.
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Европейская олимпиада для девушек по информатике в Италии.
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Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике в Казахстане.
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Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии в России.
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III Международная математическая олимпиада школьников в Туркменистане.
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Международная химическая олимпиада в Узбекистане.
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Международная биологическая олимпиада в Литве.
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Международная олимпиада по биологии имени Авиценна в Узбекистане.
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Международная научная физическая олимпиада в России.
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Международная физическая олимпиада в Колумбии.
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Европейская географическая олимпиада в Болгарии.
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Открытая международная олимпиада по географии в России.
Также в перечень включены шесть олимпиад, которые проводились в 2025 году:
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Международная географическая олимпиада в Таиланде.
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Открытая международная астрономическая олимпиада (OWAO) в России.
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Международная олимпиада по астрономии и астрофизике в Индии.
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Международная олимпиада по наукам о Земле в Китае.
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Международная олимпиада по информатике в Боливии.
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Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» в Беларуси.
На преимущества при поступлении могут рассчитывать те, кто получил на этих конкурсах дипломы I, II и III степени.
Кроме того, аналогичные льготы в будущей вступительной кампании предусмотрены для победителей (дипломы I, II или III степени) VI Республиканского конкурса профессионального мастерства, проведенного в 2025 году, при поступлении на специальности, соответствующие номинациям (компетенциям) этого конкурса.
Освободят от вступительных экзаменов в вуз и победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования. В утверждённом перечне - 20 предметов, от языков до физической культуры.
[inf]С полным перечнем можно ознакомиться в постановлении Минобразования по ссылке.[/inf]
Напомним, Министерство образования определилось со сроками вступительной кампании 2026 года. Теперь абитуриентам известны точные даты, когда в учреждения высшего образования можно нести документы на поступление, когда пройдут вступительные экзамены и к какому сроку станет понятно - поступил ты или нет.
Минобразования составило график вступительной кампании-2026 в Беларуси. Вот когда подавать документы