Победители этих 19 олимпиад смогут поступить в вузы Беларуси без экзаменов в 2026 году

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Опубликовано: 02.03.2026 11:53 , Обновлено: 02.03.2026

Министерством образования утвердило перечень международных олимпиад, победители которых в этом году смогут получить льготы при поступлении. В учреждения высшего образования (вузы) Беларуси их будут принимать без вступительных экзаменов, а в учреждения среднего специального образования (ссузы) - вне конкурса.

Перечень олимпиад, которые дают будущим абитуриентам такие преимущества при поступлении в вузы и ссузы, закреплён в ведомственном постановлении № 46 от 18 февраля 2026 года, которое на днях выложили на Национальном правовом интернет-портале.

В список попали следующие международные конкурсы, организованные в 2026 году:

Международная математическая олимпиада в Китае. Европейская математическая олимпиада для девушек во Франции. Европейская олимпиада для девушек по информатике в Италии. Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике в Казахстане. Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии в России. III Международная математическая олимпиада школьников в Туркменистане. Международная химическая олимпиада в Узбекистане. Международная биологическая олимпиада в Литве. Международная олимпиада по биологии имени Авиценна в Узбекистане. Международная научная физическая олимпиада в России. Международная физическая олимпиада в Колумбии. Европейская географическая олимпиада в Болгарии. Открытая международная олимпиада по географии в России.

Также в перечень включены шесть олимпиад, которые проводились в 2025 году:

Международная географическая олимпиада в Таиланде. Открытая международная астрономическая олимпиада (OWAO) в России. Международная олимпиада по астрономии и астрофизике в Индии. Международная олимпиада по наукам о Земле в Китае. Международная олимпиада по информатике в Боливии. Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» в Беларуси.

На преимущества при поступлении могут рассчитывать те, кто получил на этих конкурсах дипломы I, II и III степени.

Кроме того, аналогичные льготы в будущей вступительной кампании предусмотрены для победителей (дипломы I, II или III степени) VI Республиканского конкурса профессионального мастерства, проведенного в 2025 году, при поступлении на специальности, соответствующие номинациям (компетенциям) этого конкурса.

Освободят от вступительных экзаменов в вуз и победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования. В утверждённом перечне - 20 предметов, от языков до физической культуры.

[inf]С полным перечнем можно ознакомиться в постановлении Минобразования по ссылке.[/inf]

Напомним, Министерство образования определилось со сроками вступительной кампании 2026 года. Теперь абитуриентам известны точные даты, когда в учреждения высшего образования можно нести документы на поступление, когда пройдут вступительные экзамены и к какому сроку станет понятно - поступил ты или нет.

Минобразования составило график вступительной кампании-2026 в Беларуси. Вот когда подавать документы