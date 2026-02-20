Минобразования составило график вступительной кампании-2026 в Беларуси. Вот когда подавать документы

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Опубликовано: 20.02.2026 08:39 , Обновлено: 20.02.2026

Министерство образования определилось со сроками вступительной кампании 2026 года. Теперь абитуриентам известны точные даты, когда в учреждения высшего образования можно нести документы на поступление, когда пройдут вступительные экзамены и к какому сроку станет понятно - поступил ты или нет.

Сроки вступительной кампании в вузы подробно расписаны в постановлении Министерства образования №32 от 12 февраля, которое сегодня выложили на Национальном правовом интернет-портале. Из документа стало понятно, что большинству абитуриентов документы в приёмную комиссию можно будет нести с 12 июля, но по некоторым специальностям и для отдельных категорий абитуриентов вступительная кампания начнётся чуть раньше, так что эти нюансы следует учесть заранее.

Для тех, кто претендует на бюджетные места

Общий порядок приема

Прием документов: с 12 по 17 июля.

с 12 по 17 июля. Проведение внутренних вступительных испытаний: с 18 по 25 июля.

с 18 по 25 июля. Зачисление граждан на обучение: по 27 июля.

по 27 июля. Дополнительный набор: с 28 по 29 июля.

Целевой прием

Прием документов: с 27 июня по 2 июля.

с 27 июня по 2 июля. Проведение внутренних вступительных испытаний: с 4 по 10 июля.

с 4 по 10 июля. Зачисление граждан на обучение: по 12 июля.

Для тех, кто поступает на платное отделение

Общий порядок приема

Прием документов (для сдающих внутренние испытания): с 12 по 17 июля

с 12 по 17 июля Проведение внутренних вступительных испытаний: с 18 по 25 июля

с 18 по 25 июля Прием документов (для НЕ сдающих внутренние испытания): с 12 июля по 1 августа

с 12 июля по 1 августа Зачисление граждан на обучение: по 3 августа

Для отдельных специальностей «силового» блока, творческих, сельскохозяйственных специальностей - свои сроки вступительных экзаменов и зачисления. Особые условия предусмотрены и для победителей университетских олимпиад и выпускников профильных классов.

Напомним, на днях Министерство образования расширило перечень специальностей, на которые поступать в высшие учебные заведения (вузы) Беларуси в этом году можно будет без экзаменов.

Минобразования добавило специальности, по которым в вузы Беларуси можно поступать без экзаменов