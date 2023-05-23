По всей Беларуси ввели запреты и ограничения на походы в лес. Сколько штраф?

Опубликовано: 23.05.2023 15:19 , Обновлено: 23.05.2023

По состоянию на 23 мая в Беларуси не осталось ни одного района, где можно бы свободно сходить в лес. Повсюду введены запреты или ограничения.

Ограничения действуют по всей Гродненской области и практически во всех районах Брестской (кроме Дрогичинского: там посещение лесов вообще запрещено), сообщает Министерство лесного хозяйства РБ.

Также ограничения введены в Слуцком и Мядельском районах Минской области, Чериковском и Славородском — Могилевской области, Поставском, Браславском, Верхнедвинском и Россонском — Витебской области.

Во всех остальных районах установлен запрет на посещение леса.

В «красных» районах посещение лесов запрещено, в «желтых» — ограничено. Карта актуальна на 23 мая, с сайта mlh.by

[info_b]Обычно в районах, где введен запрет, в лес не стоит заходить вовсе. А вот ограничения устанавливаются индивидуально лесхозами: в районах, где они введены, может быть разрешен, например, вход в лес для сбора ягод или грибов.[/info_b]

Какое наказание грозит за посещение леса в эти дни?

посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — до 12 базовых величин (до 444 рублей сегодня);

(до 444 рублей сегодня); если в период запрета на посещение лесов ваши действия спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников максимальный штраф вырастет до 30 базовых величин (до 1110 рублей сегодня).

Что еще нельзя делать в лесу и какой за это грозит штраф, вы можете почитать здесь.