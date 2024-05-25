По всей Беларуси в магазинах запретили продавать алкоголь. Когда отменят?

Опубликовано: 25.05.2024 08:38 , Обновлено: 25.04.2025

В субботу, 25 мая, в связи с запланированными последними звонками в белорусских школах, объекты розничной торговли ввели ограничения на продажу алкоголя.

По традиции ограничение ввели магазины, но не заведения общепита, которые торгуют алкоголем в розлив (рестораны, кафе, бары). Время запрета продажи может отличаться в разных городах и районах и принимается местными органами управления. Где-то спиртное не купить только в субботу, а где-то – с 8:00 субботы до 8:00 воскресенья. В отдельных регионах страны ограничения начнут действовать только после обеда 25 мая. В каких-то местах запрет может распространяться на реализацию всей алкогольной продукции, а где-то только на напитки с объемной долей этилового спирта 7% и более. Решения магазины принимают на своё усмотрение.

Чаще всего магазины уведомляют покупателей о введённых ограничениях заранее посредством размещения объявлений на входе. Таким образом, например, своих покупателей предупредила сеть магазинов “Евроопт”.

Пользователи соцсетей отреагировали на подобные новости по-разному. Кто-то считает, что в объявлениях, как и в ограничениях нет смысла, т.к. всё о нём и так знают и “покупают заранее”.

“Каждый год такие ограничения на последний звонок по всей стране. Ничего нового или удивительного, как и эффективного”, - высказал мнение один из комментаторов.

“Вот и смысл делать запрет? Все уже давно закупились. И те самые выпускники будут ходить пьяные”, - согласился ещё один комментатор.

“Опять. Тот самый день, про который знают только выпускники и они же уже давно затарились…!”, - написал ещё кто-то.

Однако нашлись и те, кто не знал о запрете.

“Пришла из магазина, теперь поняла, почему такая большая очередь и все со спиртным”, - рассказала одна пользовательница TikTok.

Некоторые комментаторы отметили, что узнали о запрете продажи спиртного в “Евроопте” через смс-оповещение и похвалили торговую сеть за “сервис.”

Ранее Telegraf.news писал о том, что МВД Беларуси предупредило о запрете распития спиртных напитков в общественных местах. Представитель ведомства на пресс-конференции в “Доме прессы” напомнил об ответственности и рассказал, где распивать спиртное можно и что последует за нарушения. Пользователи соцсети посетовали на случаи задержаний около подъездов и по пути домой.

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