По всей Беларуси разрешили собирать клюкву. Как быстро перебрать ягоды?

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Опубликовано: 10.09.2025 17:21 , Обновлено: 10.09.2025

В сентябре во всех областях Беларуси уже можно собирать клюкву. Свои сроки установили все шесть регионов страны.

Напомним, график сбора клюквы на 2025 год выглядит так:

с 6 сентября — Брестская и Гомельская области;

с 8 сентября — Гродненская, Минская и Могилёвская области;

с 9 сентября — Витебская область.

Отметим, что даты, с которых разрешено собирать и заготавливать клюкву, устанавливают местные власти (облисполкомы) специальным решением. Документы можно найти на Национальном правовом интернет-портале.

Как правильно собирать клюкву?

Как известно, клюква предпочитает расти во влажных местах. А именно болотах, торфяниках и лесах с кислыми почвами. Эксперты советуют искать заросли мха сфагнума, так как рядом с ним часто растут эти ягоды.

Обычно клюква растет в сентябре-октябре, но в некоторых регионах сбор продолжается до ноября.

Лучше всего собирать ягоды в сухую погоду, после испарения росы или в середине дня.

Используйте ведро или корзину с широким горлом и низкими бортами. Так вы быстрее и легче соберете лесной урожай, не повредив его. Также может пригодиться нож или ножницы — чтобы срезать мох и удалять ветки, которые мешают сбору ягод.

Кстати, не забудьте про перчатки - важно защитить руки от холода и острых краев растений.

Когда могут дать штраф?

Отметим, что Министерство природы постоянно напоминает, что собирать ягоды нужно способами, не наносящими вреда ягодникам и не приводящими к их уничтожению. При сборе клюквы содержание зрелых ягод должно составлять не менее 95% от собранной массы.

Напомним, что за сбор ягод с использованием запрещённых приспособлений предусмотрена ответственность по ст. 16.19 КоАП. Штраф может составить до 20 базовых величин (840 рублей) для физических лиц.

[inf]На сайтах лесхозов есть инструкция, где четко прописаны требования к приспособлениям для сбора, заготовки дикорастущих ягод в лесном фонде, которые не наносят вред ягодникам и не приводят к их уничтожению.[/inf]

Как быстро перебрать клюкву?

Люди в Сети делятся роликами, как всего лишь за несколько минут перебрать клюкву. Для одного из способов понадобится таз с водой.

А вот классический и знакомый многим белорусом метод перебирания с помощью наклоненного стола. По бокам можно положить несколько скрученных полотенцев:

Как сообщал Telegraf.news, инженер охраны леса Старобинского лесхоза Николай Третьяк рассказал, когда белорусам можно использовать комбайны и гребёнки при сборе ягод. Раньше эти приспособления были запрещены, но теперь их использование разрешено. Однако, чтобы избежать штрафа, нужно учитывать несколько важных моментов.

Штраф – до 840 рублей. В лесхозе назвали условия, когда белорусам можно использовать комбайны для сбора лесной ягоды