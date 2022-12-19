По всей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на 20 декабря
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Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на вторник 20 декабря из-за неблагопритных метеорологических условий.
По данным синоптиков, ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица.
В свою очередь МЧС показало опасности на карте. Все области Беларуси на ней отмечены оранжевым цветом.
Спасатели напомнили, что возможны нарушение электроснабжения, повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, риск травматизма населения.