По всей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на 14 марта

Опубликовано: 13.03.2023 13:20 , Обновлено: 13.03.2023

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на вторник 14 марта из-за сильного ветра.

Синоптики предупредили белорусов о южном ветре порывами до 15-20 м/с.

На карте МЧС показано, что непогода коснется жителей всех областей страны.

Спасатели предупредили, что во вторник могут подстерегать следующие неприятности:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

нарушение электроснабжения;

отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

падение деревьев.

Поэтому стоит быть максимально осторожными. Например, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья.

Машину, по советам МЧС, стоит поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.