По всей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на 14 марта
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на вторник 14 марта из-за сильного ветра.
Синоптики предупредили белорусов о южном ветре порывами до 15-20 м/с.
На карте МЧС показано, что непогода коснется жителей всех областей страны.
Спасатели предупредили, что во вторник могут подстерегать следующие неприятности:
- повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
- нарушение электроснабжения;
- отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;
- повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;
- падение деревьев.
Поэтому стоит быть максимально осторожными. Например, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья.
Машину, по советам МЧС, стоит поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.