По Гомельской области начал курсировать "автоклуб" со сценой в прицепе. Это что такое?

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Опубликовано: 10.02.2025 15:00 , Обновлено: 10.02.2025

По отдалённым уголкам Гомельской области начал курсировать мобильный автоклуб со сценой в прицепе. По словам местных властей, с такой инициативой выступили жители малых городов и деревень, где нет культурной жизни. Мол, праздника-то всё равно хочется. Вот артисты и отправились гастролировать по области, соорудив в прицепе импровизированную сцену.

В эфире белорусского телевидения рассказали, что год назад Центр культуры Гомельского района получил в распоряжение мобильный автоклуб и стал колесить по тем деревням, где нет стационарной сцены. Проект получил название “Праздник в каждый дом”, участие в котором решили принять местные артисты.

Подобного рода концерты бесплатные. Правда, сколько они длятся и как часто случаются такие гастроли, в эфире телеканала “СТВ” не рассказали. Зато заверили: спрос высокий. Так, из 184 населённых пунктов Гомельщины Дома культуры, где мог бы отдохнуть народ, есть только в 30. На все оставшиеся и нацелен проект, добавили в СМИ.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гомеле на полгода решили закрыть пешеходный мост через реку Сож, ведущий к центральному пляжу. Мост, построенный в 1970 году, потребовал капитального ремонта, который, как ожидается, продлится шесть месяцев и не завершится к началу купального сезона. В связи с этим глава Гомельской области Иван Крупко поручил проработать альтернативные варианты транспортного сообщения с левым берегом реки, чтобы не лишать горожан доступа к пляжу.

В Гомеле чиновники предложили запустить паромную переправу на пляж