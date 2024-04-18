Плюс 3 позиции. Совмин расширил ассортимент товаров, на которые белорусы могут взять кредит под 4%

Опубликовано: 18.04.2024 20:27 , Обновлено: 18.04.2024

В правительстве Беларуси дополнили список отечественных товаров, которые жители Республики могут взять в "Беларусбанке" под льготные 4% сроком на 3 года. Также там подчеркнули, что программа будет действительна до конца 2025 года.

Совет Министров отметил, что перечень белорусских товаров продолжает расширяться с “учётом пожеланий потребителей”. Так, со скидкой 4% с 18 апреля можно будет приобрести:

пеллетные котлы и горелки;

электрические и отопительные котлы;

конвекторные электрические обогреватели.

Что это за кредит такой?

Кредит “На родныя тавары” запустили для “стимулирования розничной торговли товарами белорусских производителей». То есть потратить кредитные средства можно исключительно на покупку товаров отечественного производства, рассказали в правительстве.

Кредит «Беларусбанк» готов выдавать на 3 года под фиксированную ставку 4% годовых (она останется неизменной в течение всего срока кредитования). Максимальная сумма кредита составляет 300 базовых величин (на данный момент это 12 тысяч рублей ).

Впрочем, для каждого белоруса итоговая сумма кредита может отличаться, поскольку она зависит от платёжеспособности заявителя. Более того, на руки он деньги не получит — кредитные средства банк перечислит на счета продавца безналично, на основании документов на оплату товара (счёт-фактуры или договора).

Какие товары можно взять в кредит?

В список вошли велосипеды, мопеды, мотовелосипеды, мотоциклы, мотороллеры, квадроциклы, электровелосипеды, электросамокаты, произведённые минским «МотоВелоЗаводом». Не обошли стороной в Совмине и кухонные комбайны, мебель для дома, стиральные машины с холодильниками, а также многое другое.

Из производителей — ООО «МВЗ», ОАО «Витязь», УП «ЗЭБТ Горизонт», ОАО «МТЗ», ЗАО «Атлант», ОАО «Амкодор-Белвар», СП ОАО «Брестгазоаппарат», ОАО «Березастройматериалы», ОАО «КЕРАМИН», СП ООО «Белюкс ЛТД». Больше всего в списке представлено производителей мебели. Так, из предприятий Гродненской области в перечень попали ОАО «Лидская мебельная фабрика», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Слониммебель», СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ».

Появился полный список товаров, на которые Совмин разрешил белорусам брать кредит под 4%