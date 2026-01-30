Плюс 15% за год. Судебные исполнители отчитались о рекордных взысканиях с белорусов

Опубликовано: 30.01.2026 14:46 , Обновлено: 30.01.2026

Министерство юстиции отчиталось о результатах работы органов принудительного исполнения (ОПИ) за прошлый год. По данным ведомства, в 2025 году судебные приставы взыскали с белорусов рекордную сумму, превысив показатель 2024-го года на 15%.

Общая сумма взысканий за прошлый год, по словам министра юстиции Евгения Коваленко, достигла 2,4 млрд рублей , передало госагентство БЕЛТА.

Порядка 360 млн рублей из них - это взыскание задолженности в бюджет. Так, с помощью приставов в бюджет вернулось более 135 млн рублей налогов, ещё порядка 70 млн рублей - административных штрафов, более 26,5 млн рублей - по исполнительным документам о взыскании сумм в доход государства по приговору суда.

Отчитались в ведомстве и о увеличении общей суммы взысканий задолженности по алиментам на детей, которые находятся на обеспечении государства. Как именно эта сумма изменилась, по сравнению с предыдущим годом, Коваленко не уточнил, но общую сумму назвал - более 390 млн рублей.

При этом Коваленко ” с удовлетворением” отметил “положительную динамику последних лет” в работе органов принудительного исполнения. Увеличение сумм взысканий министр расценил как показатель эффективности работы ОПИ, от которого, по его мнению, напрямую зависят социальная стабильность в обществе и отношение к госорганам простых людей и “авторитет государства и государственных органов”.

Напомним, в этом году правительство планирует собрать существенно большие суммы штрафов и налоговых поступлений. Это связано в том числе с плановым пересмотром базовой величины, от которой напрямую зависят многие налоги и сборы.

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