Совмин утвердил увеличение сбора штрафов на 27% в 2026 году. А что по налогам?

Опубликовано: 04.11.2025 14:51 , Обновлено: 04.11.2025

На Национальном правовом интернет-портале выложили проект закона "О республиканском бюджете на 2026 год". Сам бюджет запланирован с дефицитом в 4,32 млрд рублей, что на 2,5% меньше, чем показатель, установленный на этот год. А вот суммы штрафов и сборов, а также налоговых поступлений, наоборот, запланированы выше, чем на этот год.

Согласно планам правительства, дефицит белорусского бюджета в 2026 году не должен превысить 4,32 млрд рублей (для сравнения - на этот год плановый показатель дефицита бюджета установлен на уровне почти 4,5 млрд рублей):

доходы должны составить 54,384 млрд рублей,

расходы — чуть более 58,7 млрд рублей.

Как всегда, основу доходной части бюджета составляют налоговые поступления. За счёт них бюджет страны на 2026 год должен пополниться 38,3 млрд рублей. В 2025 году эта статья должна дать бюджету не более 34,5 млрд рублей, то есть в процентном соотношении увеличить сбор налогов планируется примерно на 9,98%.

Увеличение доходов запланировано по всем налоговым статьям, в частности:

налогов на прибыль планируют собрать на 5,3% больше, чем в этом году - около 2,9 млрд рублей,

налогов на доходы - на 44,3% больше - около 51,5 млн рублей,

налоги на товары (работы, услуги) - на 15,8% больше - около 26,56 млрд рублей, в том числе НДС - на 13% больше, до 21,5 млрд рублей, и акцизов на 24,6% больше - около 3,74 млрд рублей.

Что касается штрафов, то их правительство также планирует собрать в будущем году существенно больше, чем в этом - на 27,3%: 313,5 млн рублей против 243,8 млн в этом году. А вот удержания из заработной платы осужденных и граждан, освобожденных от уголовной ответственности, которые также являются статьей доходов госбюджета, в будущем году запланировано меньше, чем в этом - всего 3,17 млн рублей (то есть - 6,1%).

[inf]Отметим, что более высокие абсолютные цифры по объёму взимаемых налогов и штрафов могут быть связаны в том числе с плановым пересмотром базовой величины, от которой напрямую зависят многие налоги и сборы. В Беларуси правительство пересматривает её регулярно к началу нового календарного года.[/inf]

А что по расходам?

В законопроекте, который ещё предстоит рассмотреть Палате представителей и пройти одобрение главы государства, также прописали запланированные расходы республиканского бюджета на 2026 год. Вот лишь некоторые расходные статьи:

на государственные органы общего назначения - 1,57 млрд рублей (+206 млн рублей относительно этого года),

на международную деятельность — 484,5 млрд рублей (+47,8 млн рублей),

на проведение выборов и референдумов — всего 1,6 млн рублей,

на обслуживание госдолга Беларуси - 6 млрд рублей (+1,27 млрд рублей),

на национальную оборону - 4,52 млрд рублей (-202 млн рублей),

на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности - 6,7 млрд рублей (+1,36 млрд рублей),

на здравоохранение - почти 3,3 млрд рублей (+540 млн рублей),

на образование - 2,5 млрд рублей (+348 млн рублей),

на пенсионное обеспечение - 2,6 млрд рублей (+432 млн рублей).

Ранее, как сообщал Telegraf.news, стали известны ставки транспортного налога, предложенные Советом министров Беларуси на 2026 год, а также ставки подоходного налога для лиц с высоким уровнем доходов. В народе этот налог прозвали “налогом на богатство”.

Стали известны ставки транспортного налога и налога «на богатство», предложенные Совмином РБ на 2026 год