"Пиццный кризис" — Белорусы пожаловались почти на все пиццерии. Что не устроило?

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Опубликовано: 16.05.2024 16:01 , Обновлено: 16.05.2024

Белоруска, будущий врач и по совместительству активный пользователь соцсетей пожаловалась подписчикам TikTok на доставку пиццы в Минске. Девушку не устроило количество теста, поэтому она отметила, что "доставки пиццы уже совсем обнаглели". В комментариях автора поддержали и продолжили дискуссию, отметив, что в Беларуси вовсе настал "пиццный кризис".

В двухминутном видео девушка рассказала, что её родные заказали пиццу в “Додо” и получили совсем не то, что было на фото. Белоруска отметила, что количество теста — “это просто кошмар”, и что “раньше было лучше”. Третью пиццу, которую они получили в подарок, вообще “было невозможно есть”, пожаловалась пользовательница TikTok.

“У нас пиццный кризис. “Доминос” — сухие, “Додо” — тесто, “Лисица” — килотонна соуса, “Терра” и “Темпо” — приезжают ледяными. Не знаю, что вообще можно заказать”, — поддержал негодование белоруски в комментариях ещё один любитель пиццы.

“Только “Темпо” ещё можно есть. Остальные, как по цене, так и по качеству, — ужас”, — продолжили тему в обсуждении. “Я давно говорю, что в Минске булку с куском колбасы за 25 рублей продают. Это не пицца, а булка с куском колбаски”, — отметил ещё один из пользователей видеоплатформы.

Так, пользователи в основном жаловались на “Додо” и “Dominos”. А вот столичную доставку “Пицца Лисицца”, наоборот, хвалили. Некоторые вообще советовали делать домашнюю, и “будет вам счастье”.

Ещё один активный пользователь соцсетей посоветовал девушке “выбирать тесто не классическое, а тонкое”. Это, по его мнению, должно решить проблему.

“Кстати! Интересный факт, но срок годности готовой пиццы 3-4 часа, чего Вы хотели от пиццы на следующий день, ещё и после холодильника?”, — встал на защиту производителя кто-то в комментариях.

“Пицца как пицца. На второй день любой бренд будет выглядеть не как с картинки”, — высказал мнение ещё один неравнодушный белорус.

“Мне в последний раз приехала сырая пицца. Две штуки заказали по акции, типо вторая бесплатная. В итоге переделали одну пиццу. Больше заказывать не будем”, — поделился личным опытом ещё кто-то из мужчин. Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали видео, где посреди дороги на проезжую часть выбежал лось. Животное не захотело пропускать автомобиль и решило показать, кто тут хозяин. Сперва досталось одному водителю, который пытался прогнать лося с дороги, а потом животное и вовсе устроило погоню. Да так, что автор видео даже развернуться не успел.

Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины. Очевидцы сняли видео, чем всё закончилось