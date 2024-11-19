Можно ли белорусам в сумках провезти через границу фейерверки и петарды? В ГТК ответили

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Опубликовано: 19.11.2024 10:53 , Обновлено: 19.11.2024

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси в преддверии новогодних праздников пояснили, могут ли люди (физлица) перевезти через границу для личного пользования пиротехнику, например, петарды или фейерверки.

Работники таможенного комитета в официальном телеграм-канале ответили однозначно: ввезти в Беларусь пиротехнические изделия для себя физическим лицам нельзя.

Там объяснили, что петарды, фейерверки и другая пиротехника с 6 октября 2024 года входят в список товаров, которые не относятся к товарам для личного пользования. Этот перечень утвержден Решением Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 г. Nº 107.

Также в ГТК напомнили, что в этот список добавили и другие товары, например:

взрывчатые и горючие вещества;

товары, используемые в салонах красоты, спа-центрах, парикмахерских;

бытовая техника в разукомплектованном виде;

качели;

карусели;

манекены для портных.

Ранее Telegraf.news писал, что фейерверки и петарды не запрещены в Беларуси при условии соблюдения правил безопасного использования. Однако в милиции напомнили, что белорусам всегда нужно помнить, что “эти изделия могут быть опасными и даже травмировать, если их применять не по инструкции”.

«В случае использования пиротехники с нарушением общественного порядка и спокойствия граждан, действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство, за которое предусмотрена административная ответственность», — сообщили в милиции. А за это грозит штраф — в размере от двух (сейчас 80 рублей, в прошлом году 74 руб.) до тридцати базовых величин (сейчас 1200 руб., в прошлом году 1100 руб.), или общественные работы, или административный арест.

До 1110 руб штрафа или арест. В милиции рассказали, когда за петарды и салюты грозит наказание