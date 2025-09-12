Перекрыли въезд щитами. Как выглядит погранпереход Брест — Тересполь после закрытия границы?

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Опубликовано: 12.09.2025 12:17 , Обновлено: 17.09.2025

Сегодня ночью польская сторона полностью перекрыла движение через пограничный переход «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»). На мосту через Западный Буг установлены несколько рядов колючей проволоки, металлические щиты и бетонные тетраподы. Белорусский пункт пропуска «Брест» опустел.

При этом, по словам очевидцев, фактически приём транспорта из Беларуси прекратился ещё до полуночи (по польскому времени), поскольку пограничники объясняли, что не успеют завершить все процедуры оформления.

Сейчас пункт пропуска «Брест» формально продолжает работать, но на его территории нет ни автомобилей, ни автобусов. «Такой тишины здесь не было никогда», — заявили сотрудники порталу Onliner, опубликовавшему фоторепортаж.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by









Несмотря на закрытие, система электронной очереди в «Бресте» продолжает функционировать. Некоторые водители регистрируются в ней, надеясь на скорое возобновление движения. Сейчас в ней 1297 автомобилей и 13 автобусов.

В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что по состоянию на 12:00 ситуация на границе с Литвой и Латвией не изменилась в худшую сторону.

Перед пунктом пропуска ” Каменный Лог ” стоят 170 легковых и 360 грузовых автомобилей. На КПП ” Бенякони ” — 120 легковушек и 350 грузовиков. На границе с Латвией очередей нет.

Напомним, 9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о полном закрытии границы. Официальной причиной он назвал проведение стратегических учений вооружённых сил Беларуси и России «Запад-2025», которые запланированы с 12 по 16 сентября.

















Сроки возобновления работы пункта пропуска «Тересполь» неизвестны, но польские власти уверяют, что не будут держать границу закрытой “ни дня, если в этом не будет необходимости”.

КПП Брест 12 сентября. Фото: ГТК Беларуси

В ГПК ответили, как будут работать белорусские пограничники на границе с ЕС с 12 сентября