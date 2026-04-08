Перед Радоницей на одном из кладбищ Минска изменили правила платной парковки

Опубликовано: 08.04.2026 14:57 , Обновлено: 08.04.2026

На самом "молодом" действующем кладбище Минска - "Лесном" - изменили правила платного въезда и парковки на территории. Об этом стало известно незадолго до праздника Радоницы, когда многие белорусы традиционно посещают могилы родных. Кроме того, руководство кладбища предупредило, что в сам праздничный день транспортные средства и вовсе могут не пустить на территорию.

Проезд на территорию городских кладбищ для автомобилей и автобусов в Минске сделали платным уже давно. Плата довольно символическая - в пару рублей, бесплатно пропускают транспортные средства инвалидов и тех, кто их перевозит - при предъявлении удостоверения. Обычно платить нужно на въезде, но с марта этого года на “Лесном” систему изменили.

“С конца марта плата за проезд взимается с владельца транспортного средства (водителя) непосредственно перед выездом с территории места погребения с использованием оборудования автоматизированной системы учета транспортных средств и взимания оплаты. Оплата производится через терминалы в соответствии с техническими возможностями указанного оборудования (наличными денежными средствами, банковскими картами бесконтактным способом, с применением NFC-технологий и т. п.)”, - прокомментировали на Спецкомбинате коммунально-бытового обслуживания (КБО) госагентству “Минск-Новости”.

Таким образом, теперь платить придётся не на контрольно-пропускном пункте, а на выезде, через терминалы, либо оплатив парковку через ЕРИП или паркомат.

Изменение коснулось и льготников, которые имеют право на бесплатный проезд и парковку. Чтобы льгота сработала, на лобовом стекле автомобиля должен быть соответствующий знак “Инвалид” - его система считает автоматически и пропустит авто без оплаты. При этом у человека по-прежнему должен быть при себе подтверждающий инвалидность документ - его могут проверить в любой момент, как и в случае с парковкой на местах для инвалидов.

Что же до грядущей Радоницы, на спецкомбинате КБО предупредили, что руководство кладбища вправе вовсе закрыть территорию для транспортных средств или ограничить количество пропускаемых авто при их большом наплыве в случае, если большой поток будет создавать массовые заторы и представлять угрозу безопасности пешеходов на местах погребения.

Кстати, недавно стало известно, что в Беларуси планируют построить ещё один крематорий. Он станет вторым в стране. На данный момент единственный белорусский крематорий функционирует на столичном Северном кладбище, новый планируют открыть в другом регионе страны.

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