Педофилия, порнография и мошенничество. Прокуратура проверила минские общежития

Опубликовано: 08.04.2025 14:32 , Обновлено: 08.04.2025

Органы прокуратуры Минска проверили столичные общежития и рассказали о результатах. Среди найденных представителями госведосмств нарушений - "ненадлежащий" пропускной режим, возможность для посторонних свободно войти в здание и не только. Между тем, в 2024 году правоохранители выявили девять преступлений, в том числе изготовление порнографии, сразу в одном общежитии.

В какие именно общежития - студенческие или от предприятий - пришли с проверкой, в службе информации прокуратуры Минска [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/zashchita-sotsialnykh-prav-grazhdan/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-naseleniya/v-osnove-bezopasnost_obschezhitiya08042025/” target=“_blank” rel=“noopener”] не уточнили [/link]. Что касается того общежития (что за оно, не сказали) с девятью преступлениями в 2024-м, то после его проверки возбудили дела по следующим статьям Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК):

ст. 186 (угроза убийством),

ч. 1 ст. 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с человеком, не достигшим 16-летнего возраста),

ч. 3 ст. 209 (мошенничество),

ч. 1 ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера),

ч. 2 ст. 339 (хулиганство).

В 2023 – 2025 годах в одном из также неназванных общежитий Минска правоохранители зафиксировали 345 правонарушений и пять преступлений, одно из которых – умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека. В другом, по информации прокуратуры, было преступление, связанное с педофилией (ч. 1 ст. 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с человеком, не достигшим 16-летнего возраста)).

После проверки прокуроры заключили: профилактическая работа с проживающими в общежитиях “ослаблена в ряд случаев”. В “недостаточности внимания” профилактике правоохранители обвинили администрации общежитий, а также представителей организаций, которым принадлежит жилье. Вот какие еще нарушения нашли:

в правилах внутреннего распорядка общежитий нет пунктов о “действенных мерах” к нарушителям,

вместо профработы - профилактические беседы,

во всех проверенных общежитиях увидели проблему с “контролем” вечером и ночью, так как работают только вахтеры, которые из-за “отсутствия дополнительных средств контроля” не могут своевременно реагировать на правонарушение или преступление,

неисправность или отсутствие средств для тушения пожаров,

нет планов эвакуации при пожаре.

“Как итог – руководители органов прокуратуры города Минска внесли 11 представлений и вынесли два предписания, в которых потребовали устранить выявленные нарушения”, - резюмировали в столичной прокуратуре.

Ранее Telegraf.news писал, что Генеральная прокуратура Беларуси нашла недостатки в профилактике противоправного поведения детей и подростков. За это министр внутренних дел и и министр образования получили представления от ведомства, а сама Генпрокуратура обратилась к правительству с требованием принять дополнительные “организационные и практические меры по предупреждению преступности в молодежной среде”.

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