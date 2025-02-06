Генпрокуратура пожаловалась на «однотипные мероприятия» и недостаточный контроль за подростками в Беларуси. Что потребовала от Совмина?

Опубликовано: 06.02.2025 14:54 , Обновлено: 06.02.2025

Генеральная прокуратура Беларуси выявила ряд недостатков в сфере профилактики противоправного поведения детей и подростков. За это министр внутренних дел и и министр образования получили представления от ведомства, а сама Генпрокуратура обратилась к правительству с требованием принять дополнительные "организационные и практические меры по предупреждению преступности в молодежной среде".

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры 6 февраля, надзор, проведённый ведомством в прошлом году, показал, что комиссии по делам несовершеннолетних не всегда должным образом анализировали причины и условия, которые подстёгивали молодёжь на правонарушения.

Ведомство пожаловалось на то, что комиссии нередко не контролировали исполнение собственных решений и не проверяли условия обучения и воспитания несовершеннолетних в учреждениях образования, несвоевременно обращались в суд, чтобы отправить “трудных” подростков в специальные воспитательные учреждения. Это, по мнению Генпрокуратуры, снижало эффективность профилактических мероприятий, а порой приводило к рецидивам правонарушений среди подростков.

“В некоторых учреждениях образования уделяли явно недостаточное внимание вопросам идеологического и военно-патриотического воспитания молодежи. При этом при организации досуга и трудовой деятельности обучающихся, оказании им социально-педагогической поддержки и психологической помощи не всегда учитывалось развитие современных тенденций и интересов несовершеннолетних”, - отчитались о результатах ведомственного надзора в Генпрокуратуре.

По мнению проверяющих, идеологи в учреждениях образования не работали должным образом в связке с инспекциями по делам несовершеннолетних, а также не всегда учитывали личность “трудного” ребенка, его дружеское окружение и условия семейного воспитания.

В свою очередь инспекции по делам несовершеннолетних Генпрокуратура упрекнула в том, что они не всегда разрабатывали индивидуальный подход к подросткам, а ограничивались “однотипными мероприятиями”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что прошлым летом Министерство внутренних дел инициировало ряд важных изменений в белорусском законодательстве, в частности, изменяющих условия направления детей и подростков в специальные воспитательные учреждения. Ведомство предложило отправлять туда несовершеннолетних не только по приговору суда, но и просто по инициативе самих родителей.

МВД предложило белорусам по собственной воле отправлять своих «трудных» детей в спецучреждения