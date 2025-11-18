Овощи и сок – порционно, пельмени - каждую неделю. В школах Минска ввели экспериментальное меню

Опубликовано: 18.11.2025 09:13 , Обновлено: 18.11.2025

Директор Комбината школьного питания (КШП) Людмила Крупская раскрыла особенности нового экспериментального меню, которое ввели в столичных школах со второй четверти. Самые ощутимые изменения ждут учеников 5–11-х классов.

Кардинально пересмотреть перечень блюд в школьных столовых, по данным агентства “Минск-Новости”, решили после недавнего тематического совещания у Президента. В результате после осенних каникул в школьном меню появилось больше “домашних” блюд. В частности, в меню для подростков снова появились сырники, блинчики, пельмени, которыми до сих пор “баловали” только учеников младшей школы.

Их меню исчезли некоторые салаты - их, по словам Крупской, школьники “не сильно жаловали”. Вместо этого в экспериментальном меню появились порционные овощи. Та же участь постигла соки - их также начали выдавать в порционной упаковке, а не разливать по стаканам. Так у учеников есть возможность забрать сок с собой и при желании выпить на другой перемене.

Среди новых блюд экспериментального меню Крупская упомянула запеченные бутерброды - с колбасой, сыром, томатом; картофель, запеченный с томатным соусом; отбивные из свинины и блюда из куриных бёдрышек. На столах школьников чаще будут пельмени - если раньше ученикам младших классов их давали только раз в две недели, а теперь - раз в неделю для всех.

В экспериментальном формате решили практически полностью отказаться от котлет (в меню осталась лишь «Папараць» из куриного филе с сыром) и макарон (по словам Крупской, родители часто жаловались на то, что их подают холодными), а также сократили количество каш (пока в меню осталась только рисовая и гречневая каши).

Экспериментальное меню Комбинат школьного питания планирует тестировать до конца ноября. В течение этих нескольких недель специалистам предстоит изучить, насколько уменьшится при этом объём отходов - именно это главная цель эксперимента.

“По прошествии первых нескольких дней можно констатировать, что количество отходов снизилось примерно в два раза”, — отчиталась о первых результатах Крупская.

Выполнили школы и другое поручение Президента - усилить личный контроль качества школьного питания администрацией. Как рассказал директор столичной гимназии № 29 Георгий Кушняров, в учреждении заработала бракеражная комиссия, которая ежедневно оценивает качество готовой пищи. В неё входят как представители школьной администрации, так и фельдшер, заведующий производством столовой, а также дежурный администратор.

“Каждый день мы снимаем пробу блюд, которые предлагаются школьникам. Более того, педагоги сами обедают в столовой”, — рассказал Кушняров.

Напомним, требование к руководителям школ, чтобы они лично пробовали всю ту еду, которую предлагают ученикам в школьных столовых, озвучил в конце октября министр образования Беларуси Андрей Иванец после требования Александра Лукашенко сократить количество отходов в школьных столовых.

Иванец «обязал» директоров пробовать каждое блюдо в школьной столовой