Отопление включили, но батареи холодные? В ЖКХ Минска объяснили, почему не считают это ошибкой

Опубликовано: 10.10.2024 18:23 , Обновлено: 10.10.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, что зачастую белорусы жалуются на то, что, мол, отопление включили, а батареи до сих пор холодные. Однако, по словам представителей ЖКХ, это не ошибка, поскольку уровень мощности подачи тепла зависит от того, какая температура за окном.

В организации объяснили, что во многих домах работает система автоматического регулирования отопления, которая, в зависимости от погодных условий, сама “контролирует” уровень подачи тепла. Другими словами, по мере того, как температура на улице будет понижаться, “отопительные приборы будут становиться горячее”, подчеркнули в ЖКХ Минска.

Кстати, а что по погоде?

На смену активным атмосферным фронтам с Западной Европы в Беларусь в ближайшие дни должны прийти прохладные воздушные массы со Скандинавии. Они принесут с собой ночные заморозки, порывистый ветер и дожди. Уже в пятницу на территории Беларуси установится «очень мокрая погодка», предупредили синоптики.

В пятницу, 11 октября, будет облачно, ночью с прояснениями. В тёмное время суток, преимущественно по западной половине, а утром и днём на большей части территории пройдут дожди. Более того, в светлое время суток специалисты Белгидромета [link href=“https://pogoda.by/information/news/22516” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредили [/link] о сильных осадках и возможных грозах местами по Республике. После заката температура воздуха составит +9..+15°С, а днём поднимется до максимальной отметки от +12°С по западу до +21°С по юго-востоку страны.

В субботу, 12 октября, в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, а днём по востоку страны пройдут дожди, возможен слабый туман. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +2°С по западу и до +11°С по востоку страны, а днём воздух прогреется до +8..+14°С, пообещали синоптики.

В воскресенье ночью, 13 октября, на большей части территории также пройдут дожди, возможен слабый туман. По данным Белгидромета, в тёмное время суток температура будет колебаться в пределах +1..+8°С, в кое-то белорусов и вовсе ждут заморозки до 0..-2°С. Днём же столбик термометра поднимется до максимальной отметки в +7..+14°С.

Ранее Telegraf.news писал, Межрегиональная ассоциация перевозчиков рассказала, при какой температуре за окном водители обязаны включать отопление в салоне. Оказывается, в большинстве своём это делается по запросу пассажиров, однако существуют правила автомобильных перевозок, в которых указан конкретный показатель.

При какой температуре в маршрутках должны включать печку? В Ассоциации перевозчиков ответили белорусам