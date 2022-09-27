Отопительный сезон в Беларуси решили начать на юге и западе

Опубликовано: 27.09.2022 16:46 , Обновлено: 27.09.2022

Местные власти Бреста и Гродно объявили, что в течение ближайших дней начнут подавать горячую воду в батареи именно жилых домов.

Подключение к отоплению будет поэтапным и займет время. Вначале это будет режим “протавливания”. В ЖКХ уверяют, что графики начала отопления уже подготовлены и утверждены, передает СТВ.

Ранее Телеграф сообщил, что министр ЖКХ Беларуси Андрей Хмель заявил 25 сентября, что отопительный сезон до сих пор не стартовал в стране не по его или его подчинённых вине.

«Это решение принимают местные органы власти, в частности, райисполкомы, Минский горисполком. Как сложилась практика, в жилые дома отопление поступает при сложившейся среднесуточной температуре ниже 8 градусов более 5 суток», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире ОНТ.

«Приходится ждать» — Министр ЖКХ рассказал, почему в Беларуси не включили отопление