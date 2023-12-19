«Откровенный бардак» – Министр лесного хозяйства Беларуси предложил поменять законодательство

Опубликовано: 19.12.2023 17:57 , Обновлено: 19.12.2023

Министр лесного хозяйства Александр Кулик проехал во вторник, 19 декабря, по дороге на Чечерск и раскритиковал увиденное.

Лес министр охарактеризовал как захламленный, сообщили в ведомстве. Вызванный министром на разговор директор Буда-Кошелевского опытного лесхоза Сергея Лозко пояснил, что с проблемой хорошо знаком, «и рад был бы навести порядок, да речь идет о заказнике, а там, где деревья уже достигли возраста спелости, по закону никаких рубок лесхоз проводить не может».

«Как так? – удивился министр. – Президент требует безусловного порядка, а прямо вдоль трассы – откровенный бардак, настоящий бурелом».

Александр Кулик подчеркнул, что речь не идет о сплошных рубках, а об элементарном наведении порядка вдоль автомобильных дорог, то есть разрешить уборку леса от захламленности: «И если законодательство отстало от реалий времени, его нужно менять».

Ранее Телеграф рассказывал, как работники МЧС помогли оленю выбраться из полыньи. Кажется, своими действиями они помешали волкам.

«Немного полежал, а потом убежал» — Спасатели на Могилевщине помогли оленю и помешали волкам