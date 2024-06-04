"От рождения до подросткового возраста" - Стало известно, что будет продавать белорусский бренд детских товаров

Опубликовано: 04.06.2024 12:44 , Обновлено: 04.06.2024

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина рассказала журналистам, что будут продавать в магазинах национального бренда детских товаров. По словам Лугиной, покупателям предложат белорусские товары для детей от рождения до подросткового возраста.

“До 3 июля планируем открыть в Минске такой детский мир белорусского производства, будет называться “Світанак Непаседа”. Это детский мир глазами “Світанка”, где на одной площадке планируем представить всех белорусских производителей одежды, обуви, игрушек, гигиенических средств по уходу за детьми”, - процитировало главу “Беллегпрома” агентство БелТА.

Также, по словам Лугиной, бренд предложит одежду, косметику и аксессуары для беременных и мам.

О создании в Беларуси национального бренда детских товаров стало известно 23 мая. По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова, под собственным брендом белорусские компании смогут представить свою продукцию для детей.

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