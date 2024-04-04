Есть и европейские. Белстат рассказал, из каких стран туристы приезжают за медуслугами в Беларусь чаще всего

Опубликовано: 04.04.2024 15:15 , Обновлено: 04.07.2024

Национальный статистический комитет Беларуси к Всемирному дню здоровья подготовил инфографику, где рассказал, из каких стран иностранцы приезжают в Беларусь для медицинского туризма чаще всего.

Так, согласно информации Белстата, за 2023 год белорусские учреждения здравоохранения оказали медуслуги туристам из 147 стран. Чаще всего для медицинского туризма приезжали граждане России, Казахстана, Латвии, Боснии и Герцеговины, а также Китая.

[info_b]Босния и Герцеговина расположена в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова в частности. Население - 3,45 млн человек. Граничит с Сербией, Черногорией и Хорватией.[/info_b]

Для сравнения: в 2022 году в топ-7 стран, откуда туристы приезжают за медуслугами в Беларусь, вошли Россия, Украина, Казахстан, Латвия, Китай, Израиль и Азербайджан.

Также Белстат рассказал, что за 2023 год в белорусских санаториях отдохнули около 157 тыс . иностранцев, а в санаторно-курортных и оздоровительных организациях в целом - порядка 188 тыс .

Ранее замначальника управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Министерства здравоохранения Беларуси Екатерина Шпак рассказала, что иностранцев привлекает в белорусской медицине. Это, по ее словам, соотношение цена/ качество и «добрый нрав» белорусских медиков.

Среди популярных у иностранцев медучреждений - Республиканский научно-практический центр (РНПЦ) «Кардиология», РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, отметила Шпак.

В Минздраве заявили, что иностранцы едут лечиться в Беларусь из-за «доброго нрава» медиков