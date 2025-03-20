От 35 до 60 евро. В МИД рассказали, где и во сколько обойдётся электронная виза в Беларусь. А кому выдадут бесплатно?

Опубликовано: 20.03.2025 07:56 , Обновлено: 20.03.2025

Министерство иностранных дела Беларуси опубликовало список из 67 стран, граждане которых с 20 марта могут получать электронную въездную визу в Республику. Журналисты Telegraf.news узнали, для граждан каких стран консульский сбор составит 35 евро, для кого - почти в два раза больше, а кто сможет получить электронную визу бесплатно.

Вот полный список стран, граждане которых, согласно информации МИДа, могут получить электронную визу.

В случае с Латвией, на электронную визу могут претендовать и неграждане страны, а в случае с Эстонией - лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии.

Как и в случае с традиционными визами, электронные визы остаются однократными и индивидуальными и выдаются на срок до 30 суток , но получить её теперь можно в автоматическом режиме, не обращаясь лично в посольство или консульство и не предоставляя пакет документов визовой поддержки. Электронные визы подразделяются на следующие категории в зависимости от цели поездки:

деловая поездка;

участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках;

частные дела;

туризм.

При этом консульский сбор за выдачу электронной визы решили сделать таким же, как за традиционную визу. Дополнительно придётся оплатить сервисный сбор (сегодня он составляет 6 евро ). Размер консульского сбора отличается для граждан разных стран.

Так, льготный сбор в 35 евро предусмотрен для следующих стран:

Австрии,

Бельгии,

Болгарии,

Венгрии,

Германии,

Греции,

Испании,

Италии,

Кипра,

Латвии (в том числе неграждан Латвии),

Литвы,

Люксембурга,

Мальты,

Нидерландов,

Польши,

Португалии,

Румынии,

Словакии,

Словении,

Финляндии,

Франции,

Хорватии,

Чехии,

Швеции,

Эстонии, а также лиц без гражданства, проживающих в Эстонии.

Гражданам других государств придётся платить почти в два раза больше - 60 евро , за исключением граждан Японии, которые могут получить белорусскую визу бесплатно .

Кроме того, консульский сбор отменён для ещё двух категорий лиц:

для не достигших 12-летнего возраста граждан Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии;

для не достигших 14-летнего возраста граждан иных государств, неграждан Латвии и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Эстонии.

Впрочем, всем заявителям, независимо от возраста и гражданства, придётся оплатить сбор за осуществление банком Интернет-эквайринга и пользование электронной услугой по выдаче электронных виз - в размере 6 евро .

[info_b]Оплатить рассмотрение визовой заявки в электронном виде можно банковскими картами платежных систем Visa International или Masterсard Worldwide. [/info_b]

В МИД также подчеркнули, что въезжать на территорию страны по электронной визе можно через любые международные пункты пропуска:

автодорожные,

железнодорожные,

пункты пропуска в Национальном аэропорту Минск, а также в аэропортах Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева.

Ранее Telegraf.news рассказал, что оформить электронную въездную визу в Беларусь с 20 марта иностранцы смогут через Единый портал электронных услуг («Е-Паслуга»). Для этого нужно будет зарегистрироваться на портале, используя логин и пароль или учётную запись Google или Apple. После подачи заявки и её одобрения, пользователь получит уведомление и PDF-файл с электронной визой. Проверить подлинность визы можно, отсканировав QR-код с помощью мобильного приложения «Е-Паслуга».

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