От 35 до 60 евро. В МИД рассказали, где и во сколько обойдётся электронная виза в Беларусь. А кому выдадут бесплатно?
Министерство иностранных дела Беларуси опубликовало список из 67 стран, граждане которых с 20 марта могут получать электронную въездную визу в Республику. Журналисты Telegraf.news узнали, для граждан каких стран консульский сбор составит 35 евро, для кого - почти в два раза больше, а кто сможет получить электронную визу бесплатно.
Вот полный список стран, граждане которых, согласно информации МИДа, могут получить электронную визу.
В случае с Латвией, на электронную визу могут претендовать и неграждане страны, а в случае с Эстонией - лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии.
Как и в случае с традиционными визами, электронные визы остаются однократными и индивидуальными и выдаются на срок до 30 суток , но получить её теперь можно в автоматическом режиме, не обращаясь лично в посольство или консульство и не предоставляя пакет документов визовой поддержки. Электронные визы подразделяются на следующие категории в зависимости от цели поездки:
- деловая поездка;
- участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках;
- частные дела;
- туризм.
При этом консульский сбор за выдачу электронной визы решили сделать таким же, как за традиционную визу. Дополнительно придётся оплатить сервисный сбор (сегодня он составляет 6 евро ). Размер консульского сбора отличается для граждан разных стран.
Так, льготный сбор в 35 евро предусмотрен для следующих стран:
- Австрии,
- Бельгии,
- Болгарии,
- Венгрии,
- Германии,
- Греции,
- Испании,
- Италии,
- Кипра,
- Латвии (в том числе неграждан Латвии),
- Литвы,
- Люксембурга,
- Мальты,
- Нидерландов,
- Польши,
- Португалии,
- Румынии,
- Словакии,
- Словении,
- Финляндии,
- Франции,
- Хорватии,
- Чехии,
- Швеции,
- Эстонии, а также лиц без гражданства, проживающих в Эстонии.
Гражданам других государств придётся платить почти в два раза больше - 60 евро , за исключением граждан Японии, которые могут получить белорусскую визу бесплатно .
Кроме того, консульский сбор отменён для ещё двух категорий лиц:
- для не достигших 12-летнего возраста граждан Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии;
- для не достигших 14-летнего возраста граждан иных государств, неграждан Латвии и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Эстонии.
Впрочем, всем заявителям, независимо от возраста и гражданства, придётся оплатить сбор за осуществление банком Интернет-эквайринга и пользование электронной услугой по выдаче электронных виз - в размере 6 евро .
[info_b]Оплатить рассмотрение визовой заявки в электронном виде можно банковскими картами платежных систем Visa International или Masterсard Worldwide. [/info_b]
В МИД также подчеркнули, что въезжать на территорию страны по электронной визе можно через любые международные пункты пропуска:
- автодорожные,
- железнодорожные,
- пункты пропуска в Национальном аэропорту Минск, а также в аэропортах Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева.
Ранее Telegraf.news рассказал, что оформить электронную въездную визу в Беларусь с 20 марта иностранцы смогут через Единый портал электронных услуг («Е-Паслуга»). Для этого нужно будет зарегистрироваться на портале, используя логин и пароль или учётную запись Google или Apple. После подачи заявки и её одобрения, пользователь получит уведомление и PDF-файл с электронной визой. Проверить подлинность визы можно, отсканировав QR-код с помощью мобильного приложения «Е-Паслуга».
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