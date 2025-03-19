МИД Беларуси объявил о выдаче электронных виз для иностранцев. Даже с помощью Google-аккаунта?

Опубликовано: 19.03.2025 13:34 , Обновлено: 19.03.2025

С 20 марта иностранцы должны получить возможность оформить электронную въездную визу в Беларусь через Единый портал электронных услуг («Е-Паслуга»). Об этом на пресс-конференции сообщила представитель Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) Светлана Караневич. Проект реализован совместно с МИД.

Для получения визы потребуется зарегистрироваться на портале «Е-Паслуга», используя логин и пароль или учётную запись Google или Apple. После подачи заявки и её одобрения, пользователь получит уведомление и PDF-файл с электронной визой.

Проверить подлинность визы можно, отсканировав QR-код с помощью мобильного приложения «Е-Паслуга».

Пока оно доступно лишь на OS Android. Разработчики приложения для iOS столкнулись со сложностями. Главная проблема заключается в ограничении Apple на использование NFC-модуля сторонними приложениями. Однако разработчики активно ищут пути решения этой задачи, сообщили в НЦЭУ.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, жители каких стран смогут получить электронные визы.

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