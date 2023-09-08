От +2 до +28°C. Что белорусам надеть на выходных из-за "средиземноморских масс" и спасать ли помидоры?

Опубликовано: 08.09.2023 16:07 , Обновлено: 08.09.2023

В Белгидромете в пятницу, 8 сентября, предупредили, что на выходных (9-10 сентября) температура будет колебаться от почти нулевой до +28°C. Перед белорусами из-за таких "качелей" встанет две проблемы: что надеть и как поступить с огурцами и томатами на огородах.

9 сентября, в субботу ночью воздух охладится даже до +4 в одних местах, и до +10°С в других. А вот днём максимальная температура составит от +19°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу Беларуси, уверены в “Белгидромете”.

На самом деле, ещё более низкие температуры обещают ночью с субботы на воскресенье (9-10 сентября). Стоит позаботиться и прикрыть спанбондом или целлофаном посадки томатов и огурцов в открытом грунте. Но не везде. Температура воздуха той ночью в Беларуси будет от +2°С по юго-востоку до +13°С по западу страны. Позаботиться о защите огорода стоит еще и из-за обещанного тумана в “некоторых районах” Республики. Только каких, в Белгидромете не уточнили.

Ну а днём из-за жары, не забудьте защиту растений убрать. Воздух 10 сентября будет прогреваться благодаря области повышенного атмосферного давления. А по юго-западу Беларуси пройдет теплая воздушная масса “средиземноморского происхождения”. Дождей на выходных не обещают.

Если вы не любитель ночных прогулок, то днём в воскресенье вполне можно одеваться по-летнему. Средние температуры 10 сентября будут в районе 20..+25°С, а по юго-западу Беларуси до +28°.

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