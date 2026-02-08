От +2°C до -28°C. В Беларусь идут морозы, оттепель и снова морозы

Опубликовано: 08.02.2026 18:46 , Обновлено: 08.02.2026

Предстоящая неделя испытает белорусов на прочность грандиозными перепадами температуры. Согласно прогнозам, кое-где воздух прогреется до +2°C, а где-то будет до -28°C. Но и это ещё не все. Метеорологи предупреждают о сменяющих друг друга осадках и гололеде.

Первая половина недели, с понедельника по вторник, окажется под влиянием мощного скандинавского антициклона, который принесет сильные морозы. По данным Белгидромета (Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды), в ночь на 10 февраля температура опустится до -17..-24°С, местами до -29°С.

«Если в начале недели под влиянием скандинавского антициклона мы окажемся в арктической воздушной массе с ночными температурами -16..-23°С, местами до -24..-28°С», — подтвердил погодный Телеграм-канал «Метеовайб».

В свою очередь, Дмитрий Рябов, говоря о начале недели, заявил, что “погода будет очень неустойчивой”. Осадков в этот период практически не ожидается, однако синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и местами о туманах.

Атлантическое тепло и оттепель

Кардинальные изменения начнутся уже со среды, 11 февраля. На Беларусь станет оказывать влияние атлантический циклон.

«По его юго-восточной периферии начнется адвекция (горизонтальный перенос воздуха) более теплых и влажных атлантических воздушных масс», — пояснил «Метеовайб».

Это приведет к стремительному росту температуры. Белгидромет прогнозирует на среду днем -5..+2°С, причем положительные значения ожидаются на юго-западе страны. Канал Nadvorie также ожидает к вечеру среды 0..+2°С на юго-западе.

«Уже к четвергу, по данным большинства прогностических моделей, она может приблизиться к 0°С. И 12-14 февраля даже не исключены слабые оттепели, особенно по юго-западу и югу Беларуси», — предупредили на «Метеовайбе».

Весь этот период будет сопровождаться различными осадками (снег, мокрый снег, дождь), гололедом и порывистым ветром, что создаст повышенные риски на дорогах.

И… холод возвращается

Впрочем, теплая фаза окажется недолгой. Уже с пятницы, 14 февраля, а особенно в предстоящие выходные, в тылу уходящего циклона начнется адвекция холодного воздуха из Скандинавии.

По данным Дмитрия Рябова, в воскресенье, 15 февраля, контраст сохранится: от +2°С на юго-западе (Брестская область) до -5°С на северо-востоке (Витебская область), однако общая тенденция будет направлена на понижение температуры.

Главные риски недели

Все эти экстремальные перепады температур, ведущие к обледенению, а также ухудшение видимости из-за туманов и снегопадов — вот о чем стоит помнить белорусам, планируя поездки и другие дела.

Сводка по дням (на основе данных Белгидромета и синоптиков)