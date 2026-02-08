От +2°C до -28°C. В Беларусь идут морозы, оттепель и снова морозы
Предстоящая неделя испытает белорусов на прочность грандиозными перепадами температуры. Согласно прогнозам, кое-где воздух прогреется до +2°C, а где-то будет до -28°C. Но и это ещё не все. Метеорологи предупреждают о сменяющих друг друга осадках и гололеде.
Первая половина недели, с понедельника по вторник, окажется под влиянием мощного скандинавского антициклона, который принесет сильные морозы. По данным Белгидромета (Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды), в ночь на 10 февраля температура опустится до -17..-24°С, местами до -29°С.
«Если в начале недели под влиянием скандинавского антициклона мы окажемся в арктической воздушной массе с ночными температурами -16..-23°С, местами до -24..-28°С», — подтвердил погодный Телеграм-канал «Метеовайб».
В свою очередь, Дмитрий Рябов, говоря о начале недели, заявил, что “погода будет очень неустойчивой”. Осадков в этот период практически не ожидается, однако синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и местами о туманах.
Атлантическое тепло и оттепель
Кардинальные изменения начнутся уже со среды, 11 февраля. На Беларусь станет оказывать влияние атлантический циклон.
«По его юго-восточной периферии начнется адвекция (горизонтальный перенос воздуха) более теплых и влажных атлантических воздушных масс», — пояснил «Метеовайб».
Это приведет к стремительному росту температуры. Белгидромет прогнозирует на среду днем -5..+2°С, причем положительные значения ожидаются на юго-западе страны. Канал Nadvorie также ожидает к вечеру среды 0..+2°С на юго-западе.
«Уже к четвергу, по данным большинства прогностических моделей, она может приблизиться к 0°С. И 12-14 февраля даже не исключены слабые оттепели, особенно по юго-западу и югу Беларуси», — предупредили на «Метеовайбе».
Весь этот период будет сопровождаться различными осадками (снег, мокрый снег, дождь), гололедом и порывистым ветром, что создаст повышенные риски на дорогах.
И… холод возвращается
Впрочем, теплая фаза окажется недолгой. Уже с пятницы, 14 февраля, а особенно в предстоящие выходные, в тылу уходящего циклона начнется адвекция холодного воздуха из Скандинавии.
По данным Дмитрия Рябова, в воскресенье, 15 февраля, контраст сохранится: от +2°С на юго-западе (Брестская область) до -5°С на северо-востоке (Витебская область), однако общая тенденция будет направлена на понижение температуры.
Главные риски недели
Все эти экстремальные перепады температур, ведущие к обледенению, а также ухудшение видимости из-за туманов и снегопадов — вот о чем стоит помнить белорусам, планируя поездки и другие дела.
Сводка по дням (на основе данных Белгидромета и синоптиков)
- Понедельник, 9 февраля: Морозно, ясно. Ночь: -14..-20°C, до -24°C. День: -6..-13°C. Без осадков, гололедица.
- Вторник, 10 февраля: Сильные морозы, ослабление к вечеру на западе. Ночь: -17..-24°C, местами до -29°C. День: -6..-12°C, по западу -2..-5°C. Местами слабый снег.
- Среда, 11 февраля: Резкое потепление, осадки. Ночь: от -3°C (юго-запад) до -18°C (северо-восток). День: -5..+2°C. Снег, мокрый снег, дождь, гололед.
- Четверг, 12 февраля – Пятница, 13 февраля: Оттепель на юго-западе (до 0..+2°C), мокрый снег. На севере холоднее. Высокая вероятность гололедных явлений.
- Суббота, 14 февраля – Воскресенье, 15 февраля: Похолодание, снегопады. Температура днем опустится до -3..-9°C, ночью возможны морозы до -15°C. На юго-западе в воскресенье еще возможны слабые положительные температуры перед окончательным похолоданием.