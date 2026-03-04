От -10°C до +13°C и обратно. Синоптики предупредили белорусов о метелях и температурных качелях

Опубликовано: 04.03.2026 13:16 , Обновлено: 04.03.2026

Погода в Беларуси в ближайшие три-четыре дня преподнесет жителям Беларуси некоторые сюрпризы. Кому-то они покажутся по-весеннему приятными, а где-то придется страдать от метелей и гололедицы. После относительно теплого начала недели в отдельных регионах ожидаются ночные заморозки до -10°С, зато днем воздух кое-где прогреется, как минимум, до +13°С.

К слову, в связи с такими погодными условиями ГАИ настоятельно рекомендовало автовладельцам не спешить с заменой зимних шин на летние.

От плюса к минусу и обратно

Согласно данным, предоставленным Белгидрометом, в ближайшие дни характер погоды будет определяться борьбой атмосферных фронтов. Если в среду, 4 марта, западные регионы находятся под влиянием поля высокого давления, то восток страны, по информации погодного проекта Nadvorie, оказался в тыловой части циклона.

«В основном малооблачно, в зоне фронта облачно с прояснениями», — уточнили синоптики, добавив, что здесь также возможны небольшие осадки. Днем столбики термометров покажут +4..+7° по востоку, тогда как на западе будет значительно теплее и приятнее — до +9..+13°. Правда, установившийся комфорт может испортить ветер порывами до 10 м/с.

Однако уже ближайшей ночью ситуация изменится. Как сообщили Nadvorie, с усилением антициклона на большей части территории нашей Республики ожидается небольшое понижение температуры до -2..-5°С. Тем временем к утру среды крайние северо-восточные и восточные районы Витебской и Могилевской областей попадут под влияние вторичных фронтов. «Здесь будет -2..+1°, временами снег, слабая метель», — спрогнозировали в Nadvorie.

Ветер и гололедица: чего ждать 5-7 марта

По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 марта, существенных изменений не произойдет, но контраст между регионами сохранится. Согласно данным Белгидромета, погоду продолжит определять область повышенного давления.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по востоку страны пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем)», — перечислили в государственном погодном ведомстве почти все виды осадков, характерных для ранней весны.

При этом ветер будет порывистым. По словам синоптиков, в ночные и утренние часы местами ожидается слабый гололед и гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от -5°С до +1°С. Днем также ожидаются “температурные качели”: от +1°С по северо-востоку до +10°С по западу Республики.

Ночные морозы до -10 и потепление на выходных

К концу рабочей недели погода продолжит испытывать белорусов на прочность. В ночь на пятницу, 6 марта, Беларусь останется в поле повышенного давления, однако, как утверждают синоптики, по востоку страны скажется влияние атмосферного фронта.

Он приведет к выпадению небольшого и кратковременного снега. Ночью температура воздуха составит -5..+1°С, но есть и нюанс: при прояснениях по северу страны воздух охладится до -10°С. Днем же снова потеплеет до +10°С, но на юго-западе.

В субботу, 7 марта, влияние антициклона сохранится. Осадков не ожидается, зато ночью и утром местами возможны слабый туман и гололед, на дорогах — гололедица. Температура вновь удивит своей амплитудой: ночью ожидается -1..-7°С, а местами по востоку и вовсе до -10°С. Днем же воздух прогреется от +3°С на северо-востоке до +13°С на юго-западе.

Не переживайте, такие перепады являются классическим признаком межсезонья и от них никуда не деться.

Не спешите с заменой шин

В связи с неустойчивой погодой, температурными качелями, ночными заморозками и гололедицей на дорогах, ГАИ который день настоятельно рекомендует автомобилистам повременить со сменой резины.

Естественно, в таких условиях летние шины могут быть просто опасными. Дождитесь устойчивых плюсов, когда дневные и ночные температуры окончательно перешагнут нулевую отметку.

Прогноз погоды на три дня (по данным Белгидромета)