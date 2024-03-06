Меньше 50 копеек за литр. В Беларуси начали собирать березовый сок. Какие цены?

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Опубликовано: 06.03.2024 16:50 , Обновлено: 06.03.2024

Теплый февраль поспособствовал тому, что в белорусских лесах уже начались подсочки берез. Лесхозы собирают березовый сок. За какую сумму его можно будет приобрести в разных регионах?

По словам ведущего инженера отдела производства и реализации продукции Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николая Пашкевича, в последние дни комфортная температура позволила начать сбор березового сока на Брестчине. В ближайшее время его будут продавать населению.

Представитель лесхоза отметил, что цены будут примерно такие же, как в прошлых годах. Так, в Брестской области литр березового в местах заготовки ориентировочно будет стоить 18–20 копеек . На торговых площадках цена составит порядка 36 копеек .

Также начали заготавливать березовый сок в Ляховичском районе. Местный лесхоз указал любопытный ценник - 181, 62 рубля, но это за тонну продукции.

Березовый сок “пошел” и в других регионах Беларуси. Например, Сморгонский опытный лесхоз Гродненской области поделился следующим прейскурантом:

на складе лесничеств – 28 копеек за литр,

сок березовый в пятилитровой полимерной бутылке – 3 рубля,

сок березовый в десятилитровой полимерной бутылке – 6 рублей,

в лесу - 22 копейки за литр.

Чериковский лесхоз в Могилевской области тоже уже готов реализовывать березовый сок. На лесосеке продадут литр за 22 копейки (с учетом НДС), на складе предприятия-изготовителя - за 32 копейки .

Представители лесхозов напомнили, что за заготовку в лесах, где сбор грибов, ягод и сока совсем запрещен или требуются соответствующие документы, штраф для простых граждан составит 20 базовых величин (800 рублей). Для ИП и юрлиц наказания посерьезнее — до 100 б.в. (4 тыс. рублей) и 500 б.в. (20 тыс. рублей) соответственно.

Ранее Телеграф рассказывал, как в Беларуси изменили правила сбора березового сока, грибов и ягод.

Штраф до 800 рублей. В Беларуси изменили правила сбора берёзового сока, грибов и ягод. Как теперь нужно?