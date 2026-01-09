ОСВОД напомнил белорусам о запрете купаться в непредназначенных местах
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На фоне чрезвычайно высокого уровня снега в некоторых регионах Беларуси ОСВОД (Общество спасания на водах) выпустил в своем официальном ТГ-канале необычное предупреждение.
“В связи с погодными условиями в очередной раз напоминаем, что купание в необорудованных местах — ЗАПРЕЩЕНО!” — говорится в нем.
Организация спасателей сопроводила свой пост фотографией купающегося в снегу мужчины на фоне таблички о запрете купания.
Тем не менее, выходить на лёд в таких условиях тоже будет опасно. Ведь под выпавшим снегом не видно, насколько он крепкий.