ОСВОД напомнил белорусам о запрете купаться в непредназначенных местах

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Опубликовано: 09.01.2026 12:16 , Обновлено: 09.01.2026

На фоне чрезвычайно высокого уровня снега в некоторых регионах Беларуси ОСВОД (Общество спасания на водах) выпустил в своем официальном ТГ-канале необычное предупреждение.

“В связи с погодными условиями в очередной раз напоминаем, что купание в необорудованных местах — ЗАПРЕЩЕНО!” — говорится в нем.

Организация спасателей сопроводила свой пост фотографией купающегося в снегу мужчины на фоне таблички о запрете купания.

Тем не менее, выходить на лёд в таких условиях тоже будет опасно. Ведь под выпавшим снегом не видно, насколько он крепкий.